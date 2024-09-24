Как просто так получать деньги в Башкирии

Posted 24 сентября, 12:20
Published 24 сентября, 12:20
Modified 24 сентября, 12:22
Updated 24 сентября, 12:22
На ребенка в возрасте до трех лет можно получить ежемесячную выплату из материнского капитала, которая будет добавлена к единому пособию. Эта финансовая поддержка из соцфонда предоставляется независимо от порядка рождения детей и может покрывать затраты на содержание сразу несколько детей в указанном возрасте.
Отделение Социального Фонда России по Республике Башкортостан рассматривает возможность получения данной финансовой помощи при условии, что средний доход на душу населения в семье за полный последний год не превышает ₽27 506 в месяц.
Давайте прикинем расчет для получения выплаты на детей. Например, если заявление подается в октябре 2024 года, то для расчета учитываются доходы семьи за период с сентября 2023 года по август 2024 года. Таким образом, для получения выплаты семья из трех человек — мужчина, женщина и ребенок — должны иметь официально подтвержденный доход не выше ₽90 000 ежемесячно. Так как младенцы и школьники обычно не пополняют семейную казну, то, выходит, его родители или опекуны должны иметь заработок и иные доходы не выше примерно ₽45 000 ежемесячно каждый.
— Размер выплаты определяется как величина прожиточного минимума на ребенка в том или ином российском регионе. В Республике Башкортостан этот показатель равен ₽13 340 рублей, — отметили с СФР по РБ.
Заявление можно подать различными способами: через портал государственных услуг или в клиентской службе Отделения СФР.
Напомним, ранее в Уфе ввели новую меру поддержки для пенсионеров и школьников. Им раздают по ₽10 000. Правда, не наличными, а в виде сертификатов на спортивные занятия. С одной стороны, это стимулирует детей и стариков заняться своим физическим здоровьем, с другой стороны, привнесет активность оборотных средств в бизнесе, связанным с этой сферой. Перечень организаций будут определять чиновники.