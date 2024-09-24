Как просто так получать деньги в Башкирии

Давайте прикинем расчет для получения выплаты на детей. Например, если заявление подается в октябре 2024 года, то для расчета учитываются доходы семьи за период с сентября 2023 года по август 2024 года. Таким образом, для получения выплаты семья из трех человек — мужчина, женщина и ребенок — должны иметь официально подтвержденный доход не выше ₽90 000 ежемесячно. Так как младенцы и школьники обычно не пополняют семейную казну, то, выходит, его родители или опекуны должны иметь заработок и иные доходы не выше примерно ₽45 000 ежемесячно каждый.