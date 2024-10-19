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Posted 19 октября, 06:56

Published 19 октября, 06:56

Modified 19 октября, 06:58

Updated 19 октября, 06:58

Семьям припишут QR-коды в Башкирии

Семьям припишут QR-коды в Башкирии

19 октября 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дети
Новые электронные документы ввели в Башкортостане для некоторых групп населения — сообщили в Минцифры региона.

В публикации ведомства говорится о новой процедуре получения льгот для многодетных семей — теперь воспользоваться мерами социальной поддержки они смогут с помощью онлайн-удостоверения на портале «Госуслуги». Реализован он виде QR-кода, который появляется в личном кабинете при загрузке сведений о статусе семьи с тремя и более детьми.

Использовать удостоверение можно будет не только для получения пособий, но и для активации положенных многодетным семьям скидок.

В Башкирии раздают ₽1,5 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии рассылают щедрые выплаты от ₽500 тысяч до ₽1,5 млн для некоторых групп населения.

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