Семьям припишут QR-коды в Башкирии

В публикации ведомства говорится о новой процедуре получения льгот для многодетных семей — теперь воспользоваться мерами социальной поддержки они смогут с помощью онлайн-удостоверения на портале «Госуслуги». Реализован он виде QR-кода, который появляется в личном кабинете при загрузке сведений о статусе семьи с тремя и более детьми.