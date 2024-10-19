Семьям припишут QR-коды в Башкирии

Posted 19 октября, 06:56
Published 19 октября, 06:56
Modified 19 октября, 06:58
Updated 19 октября, 06:58
В публикации ведомства говорится о новой процедуре получения льгот для многодетных семей — теперь воспользоваться мерами социальной поддержки они смогут с помощью онлайн-удостоверения на портале «Госуслуги». Реализован он виде QR-кода, который появляется в личном кабинете при загрузке сведений о статусе семьи с тремя и более детьми.
Использовать удостоверение можно будет не только для получения пособий, но и для активации положенных многодетным семьям скидок.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии рассылают щедрые выплаты от ₽500 тысяч до ₽1,5 млн для некоторых групп населения.