Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Напомним, льготой могут воспользоваться многодетные родители — семьям обещают вернуть до 50% от годовой платы за обучение детей-студентов среднеобразовательных учреждений до 23 лет, поступивших на «коммерцию». Выплаты должны приходить раз в год.
В ведомстве также уточнили, что мера поддержки предоставляется вне зависимости от уровня дохода семей. Подавать заявки можно в местных отделениях МФЦ, а также в филиалах регионального Центра социальной поддержки населения. Согласно данным Минтруда, в Башкортостане на сегодняшний день проживают 59 тысяч семей с тремя и более детьми.