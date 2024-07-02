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Published Сегодня, 04:58

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Updated Сегодня, 05:00

Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии

Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии

2 июля 2024, 04:58
Фото: 1MI
В Башкортостане начали приём заявлений на компенсацию половины стоимости обученияв в колледжах, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.
Сюжет
Дети

Напомним, льготой могут воспользоваться многодетные родители — семьям обещают вернуть до 50% от годовой платы за обучение детей-студентов среднеобразовательных учреждений до 23 лет, поступивших на «коммерцию». Выплаты должны приходить раз в год.

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В ведомстве также уточнили, что мера поддержки предоставляется вне зависимости от уровня дохода семей. Подавать заявки можно в местных отделениях МФЦ, а также в филиалах регионального Центра социальной поддержки населения. Согласно данным Минтруда, в Башкортостане на сегодняшний день проживают 59 тысяч семей с тремя и более детьми.

#Общество#Уфа#Дети#Башкортостан#Многодетные семьи#Образование#Льготы#Новости Башкирии#Вузы#Студенты#Колледжи#Родители#Школы#Социальная поддержка
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