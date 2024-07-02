Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии

В ведомстве также уточнили, что мера поддержки предоставляется вне зависимости от уровня дохода семей. Подавать заявки можно в местных отделениях МФЦ, а также в филиалах регионального Центра социальной поддержки населения. Согласно данным Минтруда, в Башкортостане на сегодняшний день проживают 59 тысяч семей с тремя и более детьми.