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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Радий Хабиров подписал важный указ про выплаты

Радий Хабиров подписал важный указ про выплаты

3 июля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В несколько раз выросли ежемесячные выплаты для одной из групп населения, гласит документ властей республики.

Речь идёт о медработниках, трудящихся в малонаселённой местности. Так, врачам первичного звена и выездных бригад, работающим в деревнях и ПГТ с населением менее 50 000 человек полагаются ₽50 000 в месяц. Если же в населённом пункте проживают до 100 000 человек — ₽29 000. При населении выше — ₽14 500.

Кроме того, надбавку от ₽6 500 до ₽30 000 могут ожидать медики со средним образованием, трудящиеся в той же местности и осуществляющие наблюдение за пациентами в диспансерах, а также работающие в выездных бригадах скорой помощи.

Выездным психиатрам при этом также будут выплачивать дополнительно по ₽11 500 в месяц, а от ₽4 500 до ₽12 000 смогут получать водители скорой, фельдшерские бригады и младший персонал психиатрических бригад.

Родителям студентов выплатят до ₽30 000 в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии начали принимать заявления на получение компенсаций за оплату учёбы студентам колледжей. До 50% от цены обучения обещают возместить многодетным родителям. Мера поддержки распространяется на учащихся до 23 лет вне зависимости от уровня дохода.

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