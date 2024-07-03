Радий Хабиров подписал важный указ про выплаты

Речь идёт о медработниках, трудящихся в малонаселённой местности. Так, врачам первичного звена и выездных бригад, работающим в деревнях и ПГТ с населением менее 50 000 человек полагаются ₽50 000 в месяц. Если же в населённом пункте проживают до 100 000 человек — ₽29 000. При населении выше — ₽14 500.