В Уфе подешевела канатная дорога

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об установлении тарифа на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм на пассажирской подвесной канатной дороге для льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, при оплате по Единому социальному проездному билету». Документ опубликован на официальном сайте мэрии столицы Башкирии.



Согласно постановлению, для льготников стоимость услуг канатной дороги в Уфе вырастет до ₽35. Он будет актуален для маршрута «Улица Менделеева, д. 201а (верхняя) — Улица Менделеева, д. 201а (нижняя)». Полностью ознакомиться с документом можно здесь.