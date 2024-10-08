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Posted 8 октября, 12:45

Published 8 октября, 12:45

Modified 8 октября, 12:49

Updated 8 октября, 12:49

В Уфе подешевел транспорт

В Уфе подешевела канатная дорога

8 октября 2024, 12:45
Фото: Мэрия Уфы

В Уфе подешевел транспорт

Городские власти установили новый тариф, сообщается на сайте мэрии во вторник, 8 октября.

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление «Об установлении тарифа на услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной клади сверх установленных норм на пассажирской подвесной канатной дороге для льготных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, при оплате по Единому социальному проездному билету». Документ опубликован на официальном сайте мэрии столицы Башкирии.

Согласно постановлению, для льготников стоимость услуг канатной дороги в Уфе вырастет до ₽35. Он будет актуален для маршрута «Улица Менделеева, д. 201а (верхняя) — Улица Менделеева, д. 201а (нижняя)». Полностью ознакомиться с документом можно здесь.

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