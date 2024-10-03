Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию

Как стало известно по материалам дела, с 21 декабря 2015 года мужчина находился на учете в Республиканском центре социальной поддержки населения. Он подал заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и, казалось бы, все шло по плану. Пособие в размере 532,50 рублей назначили на период с декабря 2015 года по май 2024 года.