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Posted 3 октября, 12:23

Published 3 октября, 12:23

Modified 3 октября, 17:37

Updated 3 октября, 17:37

Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию

Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию

3 октября 2024, 12:23
Фото: 1MI
Мужчина получал пособие по уходу за ребенком-инвалидом, хотя уже давно работал, сообщают в четверг, 3 октября, в Альшеевском районном суде.

Как стало известно по материалам дела, с 21 декабря 2015 года мужчина находился на учете в Республиканском центре социальной поддержки населения. Он подал заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и, казалось бы, все шло по плану. Пособие в размере 532,50 рублей назначили на период с декабря 2015 года по май 2024 года.

Во время выборочной проверки, проведенной в апреле 2024 года, выяснилось, что мужчина с 17 октября 2016 года работал в одной из местных компаний. Это обстоятельство обязывало его сообщить о трудоустройстве и прекратить получать пособие. Тем не менее, он продолжал получать выплаты, что привело к образованию задолженности.

В результате проверки была выявлена переплата в размере 51 577,50 рублей за период с ноября 2016 года по март 2024 года. Мужчина не признал исковые требования и попытался оспорить их, ссылаясь на пропуск срока исковой давности за период до марта 2021 года. Однако суд принял решение частично удовлетворить иск и взыскал с него 21 600 рублей.

На момент написания материала решение суда не вступило в законную силу.

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