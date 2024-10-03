Житель Башкирии почти 10 лет обворовывал Россию

Posted 3 октября, 12:23
Published 3 октября, 12:23
Modified 3 октября, 17:37
Updated 3 октября, 17:37
Как стало известно по материалам дела, с 21 декабря 2015 года мужчина находился на учете в Республиканском центре социальной поддержки населения. Он подал заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом и, казалось бы, все шло по плану. Пособие в размере 532,50 рублей назначили на период с декабря 2015 года по май 2024 года.
Во время выборочной проверки, проведенной в апреле 2024 года, выяснилось, что мужчина с 17 октября 2016 года работал в одной из местных компаний. Это обстоятельство обязывало его сообщить о трудоустройстве и прекратить получать пособие. Тем не менее, он продолжал получать выплаты, что привело к образованию задолженности.
В результате проверки была выявлена переплата в размере 51 577,50 рублей за период с ноября 2016 года по март 2024 года. Мужчина не признал исковые требования и попытался оспорить их, ссылаясь на пропуск срока исковой давности за период до марта 2021 года. Однако суд принял решение частично удовлетворить иск и взыскал с него 21 600 рублей.
На момент написания материала решение суда не вступило в законную силу.