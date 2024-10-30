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СК

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Октябрь
Экс-ФСИНовец из Башкирии таскал мобильники заключённым
30 октября, 15:11
Следователи нашли малолетних обидчиков старика в Башкирии
30 сентября, 20:26
Сентябрь
Аллея бойцов в Уфе стала криминалом
27 сентября, 13:24
Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии
24 сентября, 08:04
Что нашли в страшном квесте в Башкирии
5 сентября, 19:53
Август
Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК
31 августа, 05:00
Июль
В Башкирии пенсионер выманил в лес и зарезал свою собутыльницу
27 июля, 09:51
В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО
18 июля, 13:06
Монсон закрыл вопрос с футболкой
12 июля, 08:24
Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного
5 июля, 14:11
Июнь
В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
17 июня, 09:32

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