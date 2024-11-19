Мужчина убил пенсионерку табуреткой в Башкирии

Трагедия случилась в деревне Сатлык Нуримановского района Башкортостана. В роковой день — 9 ноября — задержанный 65-летний мужчина выпивал со своей 62-летней знакомой. Горячительные напитки чересчур развязали языки собутыльникам, в какой-то момент это вылилось в словесную перепалку. Ругань, в свою очередь, переросла в рукоприкладство.