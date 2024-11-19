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Posted 19 ноября, 13:04

Published 19 ноября, 13:04

Modified 19 ноября, 13:06

Updated 19 ноября, 13:06

Мужчина убил пенсионерку табуреткой в Башкирии

Мужчина убил пенсионерку табуреткой в Башкирии

19 ноября 2024, 13:04
Фото: СУ СК по РБ.
Зверское убийство пожилой женщине в башкирской глубинке расследуют правоохранительные органы — сообщили во вторник, 19 ноября, в пресс-службе СК.

Трагедия случилась в деревне Сатлык Нуримановского района Башкортостана. В роковой день — 9 ноября — задержанный 65-летний мужчина выпивал со своей 62-летней знакомой. Горячительные напитки чересчур развязали языки собутыльникам, в какой-то момент это вылилось в словесную перепалку. Ругань, в свою очередь, переросла в рукоприкладство.

Разъярённый мужчина ударил женщину табуретом прямо по голове, после чего схватил полено и принялся избивать им собутыльницу. Вскоре потерпевшая скончалась от тяжёлых травм. С места преступления убийца скрылся — бездыханное тело пенсионерки позже нашла соседка, решившая её проведать.

Местные жители подтвердили, что в последний раз женщину видели в компании 65-летнего мужчины. Наведавшись к нему домой, правоохранители обнаружили одежду со следами крови убитой сельчанки. Свою вину под тяжестью улик пенсионер признал. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очереди
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Ранее, как сообщал Mkset, в Белорецке мужчину убили в очереди магазина после словесной перепалки — подозреваемым в совершении преступления объявили 23-летнего мигранта, сбежавшего, по версии следствия, с места преступления и пытавшегося скрыться в Челябинской области.

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