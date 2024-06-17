mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи

В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи

17 июня 2024, 09:32
Фото: FreePik
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после обращения матери ребёнка-инвалида из Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсети правоохранительного органа написала женщина, которая рассказала, что её 14-летняя дочь осталась без помощи — подростка должна была как инвалид быть обеспечена «жизненно необходимым медицинским изделием», соответствующее решение было вынесено судом. Тем не менее, полагающееся по закону семья так и не получила. О каком именно средстве идёт речь — в тексте релиза не указано.

Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе
Узнать подробнее

Руководству местного управления СК поручили подготовить доклад. Ведомство взяло расследование на контроль.

#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Чиновники#Льготы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Помощь#Пособие#Халатность#Бастрыкин#Следственный комитет#Поддержка#Инвалид#Государство#СК
Подпишитесь
«Баня в аквариуме»: уфимцы жалуются на ад в городских маршрутках
Сегодня, 05:45
В Башкирии канатоходец прошел над рекой Юрюзань на огромной высоте
Сегодня, 09:19
Ураган разбил десять автомобилей в Уфе
Сегодня, 09:15
Росприроднадзор потребовал от трех фирм Башкортостана восстановить земли
Сегодня, 08:36
Шесть человек спасли с обесточенного аттракциона в Башкирии
Сегодня, 08:20
Массовый пожар охватил деревню Башкирии
Сегодня, 04:23