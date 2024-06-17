В Уфе ребёнок-инвалид остался без помощи

Ранее в соцсети правоохранительного органа написала женщина, которая рассказала, что её 14-летняя дочь осталась без помощи — подростка должна была как инвалид быть обеспечена «жизненно необходимым медицинским изделием», соответствующее решение было вынесено судом. Тем не менее, полагающееся по закону семья так и не получила. О каком именно средстве идёт речь — в тексте релиза не указано.