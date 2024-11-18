В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очереди

Как сообщал Mkset, происшествие случилось в минувшую пятницу, 15 ноября. Между двумя компаниями мужчин возник конфликт в очереди магазина, двое оппонентов — 23-летний молодой человек и 32-летний мужчина — отошли «поговорить» и выяснить, кто прав, на кулаках. Второй участник драки в результате погиб. Подозреваемого позже задержали, когда тот ехал в Магнитогорск.