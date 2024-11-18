В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очереди

Posted 18 ноября, 13:42
Published 18 ноября, 13:42
Modified 18 ноября, 14:18
Updated 18 ноября, 14:18
Как сообщал Mkset, происшествие случилось в минувшую пятницу, 15 ноября. Между двумя компаниями мужчин возник конфликт в очереди магазина, двое оппонентов — 23-летний молодой человек и 32-летний мужчина — отошли «поговорить» и выяснить, кто прав, на кулаках. Второй участник драки в результате погиб. Подозреваемого позже задержали, когда тот ехал в Магнитогорск.
Инсайдерские ресурсы заявляли, что виновник убийства — иностранец. Официальные ведомства сперва не сообщали о гражданстве подозреваемого, однако в последнем релизе упомянули и эту подробность.
В понедельник, 18 ноября, состоялось первое заседание по делу. Суд отправил обвиняемого в СИЗО, где он проведёт как минимум два месяца.
Ранее Mkset сообщал о том, что дело дошло до столичных следователей — расследование поставил на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.