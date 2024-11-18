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Posted 18 ноября, 13:42

Published 18 ноября, 13:42

Modified 18 ноября, 14:18

Updated 18 ноября, 14:18

В Белорецку арестован обвиняемый в драке у магазина

В Башкирии мигранта арестовали на два месяца за убийство в очереди

18 ноября 2024, 13:42
Фото: СУ СК по РБ.

В Белорецку арестован обвиняемый в драке у магазина

Суд в Белорецке избрал меру пресечения мужчине, проходящему по громкому делу о смертельном избиении местного жителя — сообщают башкортостанская прокуратура и региональное управление СК в понедельник, 18 ноября.

Как сообщал Mkset, происшествие случилось в минувшую пятницу, 15 ноября. Между двумя компаниями мужчин возник конфликт в очереди магазина, двое оппонентов — 23-летний молодой человек и 32-летний мужчина — отошли «поговорить» и выяснить, кто прав, на кулаках. Второй участник драки в результате погиб. Подозреваемого позже задержали, когда тот ехал в Магнитогорск.

Инсайдерские ресурсы заявляли, что виновник убийства — иностранец. Официальные ведомства сперва не сообщали о гражданстве подозреваемого, однако в последнем релизе упомянули и эту подробность.

В понедельник, 18 ноября, состоялось первое заседание по делу. Суд отправил обвиняемого в СИЗО, где он проведёт как минимум два месяца.

Видео: СУ СК по РБ.
Мужчину из Башкирии убили в очереди за продуктами
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Ранее Mkset сообщал о том, что дело дошло до столичных следователей — расследование поставил на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

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