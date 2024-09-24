Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии

— Государственная инспекция труда Башкортостана начала проверку инцидента с травматизмом. В процессе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего события, — сообщает пресс-служба ведомства.



Реакция на происшествие от СК и прокуратуры РБ пока не поступала: официальных заявлений от ведомств к момент публикации нет.