Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии

Posted 24 сентября, 08:04
Published 24 сентября, 08:04
Modified 24 сентября, 08:06
Updated 24 сентября, 08:06
Несмертельный несчастный случай на производстве произошел в воскресенье, 22 сентября, в Башкирии. Трагедия имела место на территории Учалинского района. Как сообщает ГИТ РБ, 53-летний работник ООО «Горнодобывающая компания „Алтын яр“ в ходе осмотра линии электропроводов поднялся на опору ЛЭП и рухнул вместе со столбом с высоты восьми метров. Мужчина получил тяжелые травмы, но выжил.
— Государственная инспекция труда Башкортостана начала проверку инцидента с травматизмом. В процессе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего события, — сообщает пресс-служба ведомства.
Реакция на происшествие от СК и прокуратуры РБ пока не поступала: официальных заявлений от ведомств к момент публикации нет.
Ранее ГИТ РБ сообщала о том, что пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии. ЧП произошло на сахарном заводе ООО «Раевсахар» в Альшеевском районе.