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Posted 24 сентября, 08:04

Published 24 сентября, 08:04

Modified 24 сентября, 08:06

Updated 24 сентября, 08:06

Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии

Слесарь рухнул вместе с ЛЭП в Башкирии

24 сентября 2024, 08:04
Фото: mkset.ru
Сюжет
Производство
Сотрудник крупного предприятия покалечился на рабочем месте, сообщает во вторник, 24 сентября, Государственная инспекция труда Республики Башкортостан.

Несмертельный несчастный случай на производстве произошел в воскресенье, 22 сентября, в Башкирии. Трагедия имела место на территории Учалинского района. Как сообщает ГИТ РБ, 53-летний работник ООО «Горнодобывающая компания „Алтын яр“ в ходе осмотра линии электропроводов поднялся на опору ЛЭП и рухнул вместе со столбом с высоты восьми метров. Мужчина получил тяжелые травмы, но выжил.

— Государственная инспекция труда Башкортостана начала проверку инцидента с травматизмом. В процессе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего события, — сообщает пресс-служба ведомства.

Реакция на происшествие от СК и прокуратуры РБ пока не поступала: официальных заявлений от ведомств к момент публикации нет.

Пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии
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Ранее ГИТ РБ сообщала о том, что пенсионеру оторвало руку на работе в Башкирии. ЧП произошло на сахарном заводе ООО «Раевсахар» в Альшеевском районе.

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