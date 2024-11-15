Уфимка 12 лет бьется за торжество справедливости

Posted 15 ноября, 15:37
Published 15 ноября, 15:37
Modified 15 ноября, 19:11
Updated 15 ноября, 19:11
Как сообщал ранее Mkset, в столице Башкирии возобновили разбирательства по «замятому» происшествию. В июле 2012 года в автомобиль жительницы Уфы врезалась попутная машина — за её рулем оказался сотрудник МВД. По какой-то причине работника госорганов не привлекли к ответственности.
В августе 2024 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах возникшей волокиты. Теперь глава ведомства просит доложить о ходе расследования.
Ранее Бастрыкин удостоил своим вниманием Башкирию по другому поводу — в Уфе разразился скандал из-за отсутствия специализированного питания для ребёнка-инвалида.