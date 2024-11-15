Уфимка 12 лет бьется за торжество справедливости

Как сообщал ранее Mkset, в столице Башкирии возобновили разбирательства по «замятому» происшествию. В июле 2012 года в автомобиль жительницы Уфы врезалась попутная машина — за её рулем оказался сотрудник МВД. По какой-то причине работника госорганов не привлекли к ответственности.