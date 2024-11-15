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Posted 15 ноября, 15:37

Published 15 ноября, 15:37

Modified 15 ноября, 19:11

Updated 15 ноября, 19:11

Бастрыкин заинтересовался статусным ДТП в Уфе

Уфимка 12 лет бьется за торжество справедливости

15 ноября 2024, 15:37
Фото: пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин заинтересовался статусным ДТП в Уфе

Глава СК во второй раз потребовал доклад об аварии с «блатным» автомобилем, которую «не могут» расследовать с 2012 года — об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщал ранее Mkset, в столице Башкирии возобновили разбирательства по «замятому» происшествию. В июле 2012 года в автомобиль жительницы Уфы врезалась попутная машина — за её рулем оказался сотрудник МВД. По какой-то причине работника госорганов не привлекли к ответственности.

В августе 2024 года руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах возникшей волокиты. Теперь глава ведомства просит доложить о ходе расследования.

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Ранее Бастрыкин удостоил своим вниманием Башкирию по другому поводу — в Уфе разразился скандал из-за отсутствия специализированного питания для ребёнка-инвалида.

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