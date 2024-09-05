Что нашли в страшном квесте в Башкирии

Posted Сегодня, 19:53
Published Сегодня, 19:53
Modified Сегодня, 20:11
Updated Сегодня, 20:11
Напомним, инцидент случился в минувшую субботу, 31 августа, в Стерлитамаке. Последний день лета компания друзей и подруг решила провести необычным образом. Один из молодых людей — Элмин — собирался улетать в Баку и был крайне рад такой возможности напоследок увидеться с товарищами.
Выбор компании пал на ставшие популярными хоррор-квесты. В ходе них игрокам обычно необходимо в атмосфере ужаса и напряжения решать сложные головоломки. При этом организаторы как правило предлагают клиентам различные уровни сложности: от безобидных, где актёр-антагонист даже не прикасается к игрокам, до «хардкорных» — при выборе такого формата «злодеи» могут применять шокеры и побивать своих «жертв». Именно этот режим и выбрали клиенты стерлитамакской квест-комнаты «Фобия».
Изначально квест проходил по запланированному сценарию. В какой-то момент актёр завёл игроков в комнату, где тем пришлось прижаться к «стене», оказавшейся обшитым оконным проёмом. Под весом молодых людей рама не выдержала и рухнула — вместе с ней вниз повалились и несколько игроков. Молодые люди упали на землю с высоты второго этажа — среди пострадавших был и несовершеннолетний житель Стерлитамака.
Двое молодых людей получили сотрясение мозга и переломы, а третьего пришлось госпитализировать с тяжелым сотрясением. Сейчас квест-комната закрыта, в ней проводят расследование сотрудники правоохранительных органов. По факту оказания небезопасных услуг, повлекших травмирование, было заведено уголовное дело. О проверке в постройке отчитались региональное управление Следственного комитета и прокуратура Башкирии.
— Следователь СК работает на месте происшествия. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, — гласит сообщение правоохранительного ведомства.
Как рассказал один из пострадавших журналистам, сам он является профессиональным дзюдоистом, однако травмы положили конец его спортивным устремлением. После сотрясения мозга с боевым искусством ему придётся завязать.
Элим в интервью пояснил, что от клуба он потребовал ₽2 млн в качестве компенсации морального ущерба. Сам владелец «Фобии» — Артур Иванов — хотя и признал свою вину и принёс глубочайшие извинения, согласился выплачивать ущерб только по решению суда, заявил юноша.
Журналистам также удалось побеседовать с предпринимателем. Тот слова юноши, в целом, подтвердил. Выплачивать запрошенную сумму он готов лишь после консультаций с юристами и при содействии компетентных органов.
Стоит заметить, что Иванов высказал своё удивление методами устрашения со стороны актёров. По словам директора квест-комнаты, шокеры в заведении используют лишь чтобы пугать игроков, применение же прибора по его прямому назначению в регламенте якобы не предусмотрено.
Стоит заметить, что в качестве площадки для размещения квест-комнаты было выбрано здание культурного наследия. Вероятно, сомнительные решения по установке конструкций продиктованы именно этим фактом.
Большинство отзывов на различных порталах о квест-комнате, между тем, оказываются довольно положительными. Так, на «2ГИС» единственный негативный отзыв оставлен игроком, оставшимся недовольным самими заданиями. Какой-либо информации о травматизме или опасностях в заведении в словах клиентов найти нельзя.
Стоит заметить, что подобные случаи в квест-комнатах происходят довольно часто. Практически каждый год клиенты из-за ошибок актёров и других факторов калечатся — иногда, довольно серьёзно. Так, меньше года назад, осенью 2023 года, в Санкт-Петербурге актёр хоррор-квеста ударил в висок 11-летнего мальчика. У бедолаги из головы пошла кровь, пострадавшего в итоге забрали в больницу. На рану ребёнка тогда наложили девять швов. При каждом подобном случае опасная сфера развлечений подвергалась критике, однако, судя по всему, каких-либо рабочих мер по регулированию их деятельности принято так и не было.