Что нашли в страшном квесте в Башкирии

Стоит заметить, что подобные случаи в квест-комнатах происходят довольно часто. Практически каждый год клиенты из-за ошибок актёров и других факторов калечатся — иногда, довольно серьёзно. Так, меньше года назад, осенью 2023 года, в Санкт-Петербурге актёр хоррор-квеста ударил в висок 11-летнего мальчика. У бедолаги из головы пошла кровь, пострадавшего в итоге забрали в больницу. На рану ребёнка тогда наложили девять швов. При каждом подобном случае опасная сфера развлечений подвергалась критике, однако, судя по всему, каких-либо рабочих мер по регулированию их деятельности принято так и не было.