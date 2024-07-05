Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного

Подозреваемый распорядился о начислении премий одному из сотрудников, после чего потребовал от него передавать ему полученные деньги, взамен пообещав покровительствовать ему по службе. Примечательно, что в преступную схему оказался впутан начальник отдела, в котором работал взяткодатель. Именно через него бывший директор получал деньги.