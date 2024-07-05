Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Экс-директора МБУ «Горзеленхоз» обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он в течение нескольких лет незаконно получал денежные средства от одного из своих подчиненных.
Подозреваемый распорядился о начислении премий одному из сотрудников, после чего потребовал от него передавать ему полученные деньги, взамен пообещав покровительствовать ему по службе. Примечательно, что в преступную схему оказался впутан начальник отдела, в котором работал взяткодатель. Именно через него бывший директор получал деньги.
Бывшего директора задержали. В качестве меры пресечения суд постановил заключить его под стражу.