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Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного

Экс-директор МБУ «Горзеленхоз» в Уфе несколько лет обирал подчиненного

5 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
В 2019–2021 году мужчина забирал премии у одного из сотрудников бюджетного учреждения, следует из материалов совместной рассылки МВД по РБ и регионального управления СК.

Экс-директора МБУ «Горзеленхоз» обвиняют во взяточничестве. По версии следствия, он в течение нескольких лет незаконно получал денежные средства от одного из своих подчиненных.

Подозреваемый распорядился о начислении премий одному из сотрудников, после чего потребовал от него передавать ему полученные деньги, взамен пообещав покровительствовать ему по службе. Примечательно, что в преступную схему оказался впутан начальник отдела, в котором работал взяткодатель. Именно через него бывший директор получал деньги.

Бывшего директора задержали. В качестве меры пресечения суд постановил заключить его под стражу.

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