Аллея бойцов в Уфе стала криминалом

Posted 27 сентября, 13:24
Published 27 сентября, 13:24
Modified 28 сентября, 10:42
Updated 28 сентября, 10:42
Напомним, ранее Mkset информировал о том, что в Уфе ради возведение объекта демонтировали «Аллею возвращения домой», высаженную в честь участников спецоперации ВС РФ. Муниципальные власти объясняли, что аллею они убирают временно — чтобы не повредить её при строительстве. Тем не менее действия чиновников вызвали недовольство местных жителей.
Ранее проверку по этому поводу начала региональная прокуратура. Вслед за ней проявили активность и следователи.
В СК также сообщили, что на скандал обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Начальник Следкома затребовал доклад о ходе расследования. Ведомство завело уголовное дело о халатности.
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