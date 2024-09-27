Аллея бойцов в Уфе стала криминалом

Напомним, ранее Mkset информировал о том, что в Уфе ради возведение объекта демонтировали «Аллею возвращения домой», высаженную в честь участников спецоперации ВС РФ. Муниципальные власти объясняли, что аллею они убирают временно — чтобы не повредить её при строительстве. Тем не менее действия чиновников вызвали недовольство местных жителей.