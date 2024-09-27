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Posted 27 сентября, 13:24

Published 27 сентября, 13:24

Modified 28 сентября, 10:42

Updated 28 сентября, 10:42

СК России возбудил уголовное дело из-за бойцов СВО в Уфе

Аллея бойцов в Уфе стала криминалом

27 сентября 2024, 13:24
Фото: Ратмир Мавлиев / Vk

СК России возбудил уголовное дело из-за бойцов СВО в Уфе

Следственный комитет включился в скандал со строительством нового бизнес-центра в столице Башкирии, сообщает пресс-служба башкортостанского управления ведомства в пятницу, 27 сентября.

Напомним, ранее Mkset информировал о том, что в Уфе ради возведение объекта демонтировали «Аллею возвращения домой», высаженную в честь участников спецоперации ВС РФ. Муниципальные власти объясняли, что аллею они убирают временно — чтобы не повредить её при строительстве. Тем не менее действия чиновников вызвали недовольство местных жителей.

Ранее проверку по этому поводу начала региональная прокуратура. Вслед за ней проявили активность и следователи.

В СК также сообщили, что на скандал обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин. Начальник Следкома затребовал доклад о ходе расследования. Ведомство завело уголовное дело о халатности.

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