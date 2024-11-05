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Posted 5 ноября, 08:33

Published 5 ноября, 08:33

Modified 5 ноября, 08:35

Updated 5 ноября, 08:35

Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии

Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии

5 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.
Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя сельхозкооператива за хищение государственных денег, сообщает Следком Башкортостана во вторник, 5 ноября.

В Бижбулякском районе стало известно о махинациях с субсидиями, выделяемых государством на поддержку предпринимателей и их бизнеса. В ходе следствия стало известно, что в июне 2023 года руководство потребительского перерабатывающего объединения с помощью дезинформации ввело в заблуждение Министерство сельского хозяйства и получило от него финансовую помощь на сумму ₽6 млн для закупки у местных организаций 60 голов скота. Также компании была предоставлена финансовая помощь в рамках нацпроекта, поддерживающего малый и средний бизнес.

Мошеннические действия были раскрыты. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение денежных средств». Ущерб Министерству хозяйства Республики Башкортостан оценили в ₽3 млн.

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Расследование всех обстоятельств мошеннической схемы продолжается.

Ранее Mkset сообщил об уголовном деле на кассира из уфимской Черниковки.

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