Бизнесмен обманул чиновников в Башкирии

В Бижбулякском районе стало известно о махинациях с субсидиями, выделяемых государством на поддержку предпринимателей и их бизнеса. В ходе следствия стало известно, что в июне 2023 года руководство потребительского перерабатывающего объединения с помощью дезинформации ввело в заблуждение Министерство сельского хозяйства и получило от него финансовую помощь на сумму ₽6 млн для закупки у местных организаций 60 голов скота. Также компании была предоставлена финансовая помощь в рамках нацпроекта, поддерживающего малый и средний бизнес.