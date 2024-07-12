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Монсон закрыл вопрос с футболкой

Монсон закрыл вопрос с футболкой

12 июля 2024, 08:24
Фото: 1MI
Депутат Курултая Башкирии сообщил о поддержке коллег и отсутствии к нему обоснованных претензий, пишет ТАСС.

Боец смешанных единоборств ММА и бразильского джиу-джитсу, экс-гражданин США и действующий гражданин России с 2018 года, актер и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон ответил ТАСС на претензии, касающиеся его гардероба. Во вторник, 9 июля, в Telegram-каналах появилась информация, что Монсону грозит проверка СК из-за футболки с принтом в поддержку народа Палестины. Претензии вызвала футболка, в которой депутат появился на снимке в соцсетях. Анонимный заявитель увидел там запрещенную в России пропаганду нацизма. К слову, в СК Башкирии наличие такого заявления Mkset не подтвердили. Монсон рассказал о мнимой пропаганде ТАСС.

— Разбирательства по данным фактам не будет. В частности, парламент Башкирии также меня поддержал, — ответил депутат парламента Башкирии Джефф Монсон на вопросы журналистов.

Ранее спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев также высказался по принту на футболке Монсона. Константин Толкачев отметил, что депутат Монсон попал в скандал случайно и необоснованно. Вместе с этим спикер допустил, что принт на одежде Монсона может быть «не лучшим способом выразить сочувствие жителям Газы».

Заметим, ранее Монсон принял в Москве ислам. Он отметил, что таким образом высказал поддержку народу Палестины.

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