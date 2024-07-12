Монсон закрыл вопрос с футболкой

Боец смешанных единоборств ММА и бразильского джиу-джитсу, экс-гражданин США и действующий гражданин России с 2018 года, актер и депутат парламента Башкирии Джефф Монсон ответил ТАСС на претензии, касающиеся его гардероба. Во вторник, 9 июля, в Telegram-каналах появилась информация, что Монсону грозит проверка СК из-за футболки с принтом в поддержку народа Палестины. Претензии вызвала футболка, в которой депутат появился на снимке в соцсетях. Анонимный заявитель увидел там запрещенную в России пропаганду нацизма. К слову, в СК Башкирии наличие такого заявления Mkset не подтвердили. Монсон рассказал о мнимой пропаганде ТАСС.