Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК

Так, к следователям обратились родители детей-инвалидов, которые не могут в срок получить необходимые препараты. Со слов граждан, проблема уже дошла до судебных разбирательств, однако и решение государственного органа не помогло исправить ситуацию. Со схожими жалобами обратились в Следком ещё три семьи.