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Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК

Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК

31 августа 2024, 05:00
Фото: Следком по РБ
В столице Башкирии замначальника местного управления Следственного комитета провёл приём граждан по вопросам здравоохранения — об этом отчиталась пресс-служба ведомства.

Так, к следователям обратились родители детей-инвалидов, которые не могут в срок получить необходимые препараты. Со слов граждан, проблема уже дошла до судебных разбирательств, однако и решение государственного органа не помогло исправить ситуацию. Со схожими жалобами обратились в Следком ещё три семьи.

Управление ранее возбудило по факту халатности уголовное дело. На последнюю встречу также были привлечены сотрудники регионального Минздрава.

Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии
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Ранее главе СК Александру Бастрыкину пожаловались на состояние автодорог на территории Башкирии.

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