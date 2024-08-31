Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК

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Так, к следователям обратились родители детей-инвалидов, которые не могут в срок получить необходимые препараты. Со слов граждан, проблема уже дошла до судебных разбирательств, однако и решение государственного органа не помогло исправить ситуацию. Со схожими жалобами обратились в Следком ещё три семьи.
Управление ранее возбудило по факту халатности уголовное дело. На последнюю встречу также были привлечены сотрудники регионального Минздрава.