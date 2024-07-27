В Башкирии пенсионер выманил в лес и зарезал свою собутыльницу

После задержания он дал признательные показания. Пенсионер рассказал, что с пропавшей женщиной у них произошел, после которого тот выманил женщину в лесной массив. Там он нанес ей серию ударов ножом, после которого она скончалась. Мужчина, осознав, что сотрудники полиции в ближайшее время установят обстоятельства преступления, попытался скрыться, но безуспешно.