В Башкирии пенсионер выманил в лес и зарезал свою собутыльницу

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В полицию обратилась жительница Учалинского района. Женщина сообщила правоохраниетелям об исчезновении своей 38-летней подруги, которую к тому моменту она не видела уже почти неделю.
Начались поиски. Кроме того, сотрудники уголовного розыска сопоставили обстоятельства исчезновения жительницы г. Учалы с оперативной информацией, полученной накануне. По некоторым данным, к исчезновению мог быть причастен женщины, а также о возможной причастности 64-летнего горожанина к убийству человека в лесу.
Изначально пенсионер отрицал свою причастность к её исчезновению. Однако вскоре было установлено, что пропавшая в числе других малознакомых людей неоднократно приходила к нему домой. Там женщина употребляла спиртное.
После задержания он дал признательные показания. Пенсионер рассказал, что с пропавшей женщиной у них произошел, после которого тот выманил женщину в лесной массив. Там он нанес ей серию ударов ножом, после которого она скончалась. Мужчина, осознав, что сотрудники полиции в ближайшее время установят обстоятельства преступления, попытался скрыться, но безуспешно.
Как отмечают в пресс-службе регионального управления СК, в дальнейшем обвиняемый написал явку с повинной, сознавшись в убийстве, и указал местонахождение тела.
В настоящее время обнаружены тело женщины и орудие преступления, обвиняемый заключен под стражу, следователи продолжают сбор доказательств по делу, назначен комплекс судебных экспертиз. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый арестован.