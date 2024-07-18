mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО

В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО

18 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Ранее аналогичную меру пресечения избрали для его коллеги, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Сюжет
Дети

Второго организатора подпольного медресе в Уфе в отправили под стражу. 19-летний уроженец Таджикистана, как и его злоумышленник, обвиняются в незаконном лишении свободы группы детей в возрасте от 4 до 16 лет.

Напомним, мужчины жестоко обращались со своими подопечными. Вместе с группой из 16 детей они сменяли одну съемную квартиру за другой. За закрытыми дверьми они систематически истязали детей: к ним применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением.

Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы
Узнать подробнее

Как сообщал ранее Mkset, дети в настоящий момент находятся под присмотром нянь в социальных центрах. Об их состоянии рассказали в благотворительном фонде «Наши дети». По словам представителей организации, их ментальное состояние улучшается, однако о пережитом детям продолжают напоминать следы побоев.

Известно, что будет дальше с воспитанниками подпольного медресе в Уфе
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Уфа#Дети#Башкортостан#Благотворительный фонд#Новости Башкирии#Новости Уфы#Жестокое обращение#Следствие#Инциденты#СК#Воспитание#Таджикистан#Незаконное лишение свободы#Съемная квартира
Подпишитесь
Чиновник похвастался игрой в песочнице на экскаваторе в Башкирии
Сегодня, 12:22
Школьники спасли пьяного мужчину в Башкирии
Сегодня, 12:12
Сотрудник МВД Башкирии оказался замешан в игорном бизнесе
Сегодня, 12:10
Артист из Башкирии запустил «вирус» и получил награду
Сегодня, 11:51
Блогершу послали мыть остановки в Уфе
Сегодня, 11:17
Погода в Башкирии в выходные не даст спокойно отдохнуть
Сегодня, 10:50