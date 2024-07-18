В Уфе второго организатора подпольного медресе отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Второго организатора подпольного медресе в Уфе в отправили под стражу. 19-летний уроженец Таджикистана, как и его злоумышленник, обвиняются в незаконном лишении свободы группы детей в возрасте от 4 до 16 лет.
Напомним, мужчины жестоко обращались со своими подопечными. Вместе с группой из 16 детей они сменяли одну съемную квартиру за другой. За закрытыми дверьми они систематически истязали детей: к ним применялись незаконные методы воспитания, сопряженные с жестоким обращением.
Как сообщал ранее Mkset, дети в настоящий момент находятся под присмотром нянь в социальных центрах. Об их состоянии рассказали в благотворительном фонде «Наши дети». По словам представителей организации, их ментальное состояние улучшается, однако о пережитом детям продолжают напоминать следы побоев.