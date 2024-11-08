Снегопады в Уфе довели до криминала

Posted 8 ноября, 13:54
Published 8 ноября, 13:54
Modified 8 ноября, 13:56
Updated 8 ноября, 13:56
Напомним, утром пятницы «НефАЗ» врезался в автобус марки «Лотос» на проспекте Октября. В момент аварии в маршрутках находились суммарно почти 80 человек.
От удара один из пассажиров отечественного транспортного средства получил травмы ноги. Его с места ДТП забрали на карете скорой прямо в больницу.
Следователи собираются проверить тяжесть вреда здоровью пассажира и проверить соблюдение правил перевозками в автобусах.
Как сообщал Mkset, с наступлением ноябрьских снегопадов в башкирской столице резко увеличилось число ДТП с участием маршруток. Так, в среду, 6 ноября, автобус врезался в столб на улице 50 лет СССР.