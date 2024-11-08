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Posted 8 ноября, 13:54

Published 8 ноября, 13:54

Modified 8 ноября, 13:56

Updated 8 ноября, 13:56

В Уфе 80 человек попали в ДТП

Снегопады в Уфе довели до криминала

8 ноября 2024, 13:54
Фото: ГАИ Уфы.

В Уфе 80 человек попали в ДТП

Следователей заинтересовало ДТП с участием пассажирского транспорта в столице Башкирии, произошедшее в пятницу, 8 ноября, — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, утром пятницы «НефАЗ» врезался в автобус марки «Лотос» на проспекте Октября. В момент аварии в маршрутках находились суммарно почти 80 человек.

От удара один из пассажиров отечественного транспортного средства получил травмы ноги. Его с места ДТП забрали на карете скорой прямо в больницу.

Следователи собираются проверить тяжесть вреда здоровью пассажира и проверить соблюдение правил перевозками в автобусах.

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Как сообщал Mkset, с наступлением ноябрьских снегопадов в башкирской столице резко увеличилось число ДТП с участием маршруток. Так, в среду, 6 ноября, автобус врезался в столб на улице 50 лет СССР.

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