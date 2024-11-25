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Реставрация

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Ноябрь
Сегодня в Уфе: форум с Токаевым, снос Салавата Юлаева, предзимние холода
25 ноября, 19:00
«Памятник Салавату Юлаеву не вернут на место после реставрации»
25 ноября, 14:09
Монумент Дружбы получил охранную зону спустя 59 лет
21 ноября, 13:41
Октябрь
Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут
31 октября, 10:05
Особняк олигарха получил особый статус в Уфе
17 октября, 05:58
Главный символ Уфы перекрасят
16 октября, 05:43
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Сентябрь
В Уфе поставят новый фонтан
25 сентября, 15:59
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию
8 сентября, 09:44
«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в Уфе
8 сентября, 06:41
Август
Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
Видео. В Уфе поставят юрты
На территории возле старинной водонапорной башни продолжается работа по созданию новой туристической локации, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
8 августа, 09:02
Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года
Про планы бизнеса провести реставрацию настоящего украшения города рассказал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.
5 августа, 11:33
Июль
Видео. Дом Довлатова в Уфе освежат
В Уфе началась реставрация арки Двора Довлатова, сообщает администрация Ленинского района.
26 июля, 04:54
Памятник архитектуры продают за рубль в Уфе
Власти башкирской столицы выставили на продажу один из «домов Давыдова», соответствующий лот размещён на портале ГИС «Торги».
2 июля, 07:59
Июнь
В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города
Капитальным ремонтом здания кинотеатра «Победа» займется ООО «Альбит». Предприятие подписало с властями города контракт на ₽235,5 млн.
17 июня, 10:32
Май
Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн
Очередные торги на контракт по ремонту кинотеатра «Победа» объявила мэрия Уфы. Соответствующая информация размерещена на сайте Госзакупок. Начальная цена договора составляет ₽235,5 млн.
23 мая, 06:54
В Уфе сносят столетний дом
Власти Уфы изъяли в пользу муниципалитета два дома. Соответствующие документы опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений города.
20 мая, 08:12
В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом
Дом Берга Андрея в столице Башкирии изъяли в пользу муниципалитета. Соответствующий документ выпустило Управление земельных и имущественных отношений города. Речь идет о двухэтажном здании на Пушкина, 77 в центре Уфы.
15 мая, 06:13
Апрель
В Уфе нашли хозяина для «Особняка Воскресенских»
Историческое здание по улице Достоевского, 54/1 в Уфе выкупили за 18 млн рублей.
5 апреля, 10:42

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