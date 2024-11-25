Реставрация

В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом

Дом Берга Андрея в столице Башкирии изъяли в пользу муниципалитета. Соответствующий документ выпустило Управление земельных и имущественных отношений города. Речь идет о двухэтажном здании на Пушкина, 77 в центре Уфы.