В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Как заявляли ранее власти Уфы, памятник архитектуры будет реконструирован. В решении администрации указано, что еще в 2023 году дом был признан аварийным, его расселение началось еще несколько лет назад.
Дом Берга внесли в список объектов культурного наследия в 2021 году. Он является старейшей постройкой на улице Пушкина, исторически носившей название Почтовой. Кроме того, здание — один из памятников позднего классицизма в Уфе.
Согласно данным Башкультнаследия, семейство Берга владело домом с 70-х годов XIX века до 1902 года, после чего собственником стал купец Бадретдин Назиров. После революции здание стало числиться за коммунальным фондом, с тех пор оно использовалось как жилое.
Ранее Mkset рассказывал о печальной судьбе расселенных построек по улице Карла Маркса — исторические здания стали рассадником маргиналов, с которыми приходится соседствовать жителям близлежащих домов.
Жителям еще одного дома, построенного в самом центре города больше 110 лет назад, приходится выживать без канализации. Люди вынуждены выливать отходы прямо в окна.