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Published Сегодня, 06:13

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В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом

В центре Уфы под реконструкцию расселяют исторический дом

15 мая 2024, 06:13
Фото: Башкультнаследие
Дом Берга Андрея в столице Башкирии изъяли в пользу муниципалитета. Соответствующий документ выпустило Управление земельных и имущественных отношений города. Речь идет о двухэтажном здании на Пушкина, 77 в центре Уфы.

Как заявляли ранее власти Уфы, памятник архитектуры будет реконструирован. В решении администрации указано, что еще в 2023 году дом был признан аварийным, его расселение началось еще несколько лет назад.

Фото: скриншот Google Maps
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Дом Берга внесли в список объектов культурного наследия в 2021 году. Он является старейшей постройкой на улице Пушкина, исторически носившей название Почтовой. Кроме того, здание — один из памятников позднего классицизма в Уфе.

Согласно данным Башкультнаследия, семейство Берга владело домом с 70-х годов XIX века до 1902 года, после чего собственником стал купец Бадретдин Назиров. После революции здание стало числиться за коммунальным фондом, с тех пор оно использовалось как жилое.

Ранее Mkset рассказывал о печальной судьбе расселенных построек по улице Карла Маркса — исторические здания стали рассадником маргиналов, с которыми приходится соседствовать жителям близлежащих домов.

Жителям еще одного дома, построенного в самом центре города больше 110 лет назад, приходится выживать без канализации. Люди вынуждены выливать отходы прямо в окна.

#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Архитектура#Снос#Расселение#Реставрация#Аварийный дом
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