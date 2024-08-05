Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Объект культурного наследия регионального значения «Доходные дома Давыдова» на ул. Карла Маркса, 18 будет отремонтирован, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
После завершения всех юридических процедур провели торги. Предложенная победителем цена составила почти ₽64 млн. Обязанность нового собственника — провести работы по реставрации до конца 2026 года.
— Такая практика — это пример эффективного использования муниципального имущества, позволяющий не только сохранить историческое наследие, но и вписать его в современную городскую инфраструктуру. Продолжаем работу в этом направлении, — отметил Ратмир Мавлиев.