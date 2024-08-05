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Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года

Элитный дом в Уфе обновят до 2026 года

5 августа 2024, 11:33
Фото: Ратмир Мавлиев
Про планы бизнеса провести реставрацию настоящего украшения города рассказал мэр столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

Объект культурного наследия регионального значения «Доходные дома Давыдова» на ул. Карла Маркса, 18 будет отремонтирован, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

После завершения всех юридических процедур провели торги. Предложенная победителем цена составила почти ₽64 млн. Обязанность нового собственника — провести работы по реставрации до конца 2026 года.

— Такая практика — это пример эффективного использования муниципального имущества, позволяющий не только сохранить историческое наследие, но и вписать его в современную городскую инфраструктуру. Продолжаем работу в этом направлении, — отметил Ратмир Мавлиев.

Элитный дом за ₽64 млн в Уфе продали
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