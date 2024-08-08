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В Уфе поставят юрты

В Уфе поставят юрты

8 августа 2024, 09:02
Фото: Ратмир Мавлиев
На территории возле старинной водонапорной башни продолжается работа по созданию новой туристической локации, сообщает мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Работы на объекте идут полным ходом: завершается устройство тротуаров, а также начинается установка освещения, что придаст месту особый шарм и уют.

Так же напомним, что в Уфе почти завершено строительство уникальной колоннады, которая станет символом дружбы между Башкортостаном и Абхазией.

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На новой площадке у водонапорной башни будут установлены три юрты, где гости смогут приобрести сувенирную продукцию от местных ремесленников.

— Процесс идет активно, скоро пригласим на открытие, — сообщил Ратмир Мавлиев.

В комментариях под постом мэра жители активно обсуждают предстоящую достопримечательность. Одни восторгаются красотой нового места и видами с него: «Красивейшее место, красивые виды». Другие же интересуются судьбой самой водонапорной башни: «Будет ли проводиться реставрация?»

Ответ мэра Уфы не заставил себя ждать: «Пока объект нам не передан. Как примем — начнем разработку проектно-сметной документации».

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