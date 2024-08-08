В Уфе поставят юрты

В комментариях под постом мэра жители активно обсуждают предстоящую достопримечательность. Одни восторгаются красотой нового места и видами с него: «Красивейшее место, красивые виды». Другие же интересуются судьбой самой водонапорной башни: «Будет ли проводиться реставрация?»