Памятник архитектуры продают за рубль в Уфе

Начальная стоимость объекта с учётом НДС составляет ровно 1₽. При этом шаг конкурса — ₽771 000. В решении об условиях приватизации говорится, что новый собственник до конца лета 2024 года должен будет установить на фасаде баннер и разработать документацию о реставрации объекта. Привести здание в должный вид владелец обязан до конца 2026 года.