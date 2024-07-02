Памятник архитектуры продают за рубль в Уфе

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Речь идёт о здании по Карла Маркса, 18, в Уфе. Постройка XIX века относится к комплексу «доходные дома Давыдова» — объекту культурного наследия. Двухэтажное здание в сейчас никак не эксплуатируется и явно нуждается в ремонте. Вернее, не ремонте, а реставрации для сохранения архитектурного облика строения.
Начальная стоимость объекта с учётом НДС составляет ровно 1₽. При этом шаг конкурса — ₽771 000. В решении об условиях приватизации говорится, что новый собственник до конца лета 2024 года должен будет установить на фасаде баннер и разработать документацию о реставрации объекта. Привести здание в должный вид владелец обязан до конца 2026 года.
Ранее Mkset сообщал, что реконструкция здания Госцирка в Уфе начнётся в 2026 году. При этом завершить реставрацию постройки намереваются лишь к 2028 году. В первом этапе на работы потратят без малого ₽860 млн.