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Posted 25 сентября, 15:59

Published 25 сентября, 15:59

Modified 25 сентября, 16:36

Updated 25 сентября, 16:36

В Уфе поставят новый фонтан

В Уфе поставят новый фонтан

25 сентября 2024, 15:59
Фото: Антон Тарасов / Telegram
В Дёмском районе башкирской столицы начали обновлять сквер перед «Орионом» — об этом на личных ресурсах отчитался в среду, 25 сентября, глава местной администрации Антон Тарасов.

Между тем чиновник отметил, что работы растянутся на несколько этапов — в 2024 году отремонтировать успеют около двух тысяч «квадратов» парка. К концу сентября службы успели поменять тротуары и бордюры.

Раскрыл руководитель администрации и судьбу пришедшего в упадок фонтана. Чиновник пообещал, что сносить объект никто не будет, более того, архитектурный элемент будет реставрирован. Тарасов отметил, что оборудование фонтана было установлено ещё в советское время и с тех пор не обновлялось.

— …предстоит «реанимировать» гидросооружение <…> модернизировать инженерную начинку и дизайн. После этого можно будет построить новый фонтан… — гласит публикация чиновника.
Мэру Уфы показали липовый центр города
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Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы собираются высадить полтысячи лип. Саженцы деревьев накануне осмотрел мэр города Ратмир Мавлиев.

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