В Уфе поставят новый фонтан

Posted 25 сентября, 15:59
Published 25 сентября, 15:59
Modified 25 сентября, 16:36
Updated 25 сентября, 16:36
Между тем чиновник отметил, что работы растянутся на несколько этапов — в 2024 году отремонтировать успеют около двух тысяч «квадратов» парка. К концу сентября службы успели поменять тротуары и бордюры.
Раскрыл руководитель администрации и судьбу пришедшего в упадок фонтана. Чиновник пообещал, что сносить объект никто не будет, более того, архитектурный элемент будет реставрирован. Тарасов отметил, что оборудование фонтана было установлено ещё в советское время и с тех пор не обновлялось.
— …предстоит «реанимировать» гидросооружение <…> модернизировать инженерную начинку и дизайн. После этого можно будет построить новый фонтан… — гласит публикация чиновника.
Ранее Mkset сообщал о том, что в центре Уфы собираются высадить полтысячи лип. Саженцы деревьев накануне осмотрел мэр города Ратмир Мавлиев.