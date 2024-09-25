В Уфе поставят новый фонтан

Раскрыл руководитель администрации и судьбу пришедшего в упадок фонтана. Чиновник пообещал, что сносить объект никто не будет, более того, архитектурный элемент будет реставрирован. Тарасов отметил, что оборудование фонтана было установлено ещё в советское время и с тех пор не обновлялось.