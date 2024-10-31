Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут

Тавасиев работал над первой моделью памятника в промежуток 1941–1943 гг. Он был не единственным скульптором — В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится набросок памятника Салавату Юлаеву советского скульптора Ивана Ефимова. Его идея выполнена в более приземленном характере, и не похожа на динамичный и героический образ, созданный Тавасиевым. Эскиз проекта будет готов в 1943 г — эта работа станет главной в жизни скульптора.