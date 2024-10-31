Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут

Posted 31 октября, 10:05
Published 31 октября, 10:05
Modified 31 октября, 11:49
Updated 31 октября, 11:49
Памятник Салавату Юлаеву — самый узнаваемый символ Башкирии. Он изображен на государственном гербе Республики Башкортостан. Всех туристов, въезжающих в столицу Башкирии, встречает батыр на коне. Это, пожалуй, самое посещаемое место Уфы, сюда привозят гостей, возлагают цветы молодожены и официальные делегации. Здесь снято множество фото и видео и здесь любят гулять жители города.
В Уфе ранее был создан Наблюдательный совет при Башкультнаследии по вопросу сохранения (реставрации) памятника Салавату Юлаеву. Недавно его обновили и сегодня в новом варианте пройдет первое заседание. В Наблюдательный совет вошли известные общественники, журналисты, специалисты по скульптуре, строительству, архитектуре, археологии и др. В частности в расширенный состав совета вошел российский скульптор Салават Щербаков. Их задачей является контроль всех этапов работ реставрации памятника.
Государственная историко-культурная экспертиза памятника Салавату Юлаеву была выполнена экспертной комиссией под руководством председателя экспертной комиссии Дарьи Зайцевой Дарьи — государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, искусствоведа из Санкт-Петербурга. Ответственный секретарь экспертной комиссии Александр Быков — эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, архитектор. Член экспертной комиссии Алексей Хорликов — эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, искусствовед. Государственная историко-культурная экспертиза была проведена в в первой декаде октября, она заняла неделю.
Вывод именитых экспертов: под воздействием внешних факторов скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии.
Наблюдается расхождение элементов отливки, из-за чего швы скульптуры утратили герметичность, что влечет за собой дальнейшее разрушение металла. Присутствуют многочисленные литьевые дефекты чугунной декоративной облицовки: непроливы, каверны, трещины чугунных отливок.
В нижней части левой передней ноги коня имеется трещина. Лакокрасочное
покрытие утратило целостность, полностью деструктировано и имеет
разновременные подкраски, а поздняя покраска в темно-зеленый цвет, не соответствует историческому решению. Утрачен декоративный медальон, украшающий упряжь коня. В местах утрат декоративного покрытия металл коррозирует. Помимо утраты лакокрасочного покрытия, имеются расхождения швов и горизонтальные трещины на боковых гранях. Несущий металлический каркас имеет общее коррозионное повреждение металлических элементов с величиной локального поражения до 50%.
В местах крепления внешней чугунной облицовки к внутреннему металлическому каркасу, отсутствуют болты в предусмотренных для их установки отверстиях. При этом состояние болтов не позволяет производить их последующую затяжку без возможного повреждения (прикипание болтов и гаек).
Есть отслоение и смещение гранитных плит постамента, имеются треснувшие плиты, отколотые фрагменты, масштабные потёртости. Перед лицевой гранью постамента вымыто основание. В подземной части выявлены обильное биопоражение бетона, в подземной части постамента обильное биопоражение бетона на 50 см в глубину. Наблюдается просадки ребер кургана, разрушение клеящих слоев декоративного навала камней и их разрушение (выветривание).
Проектные решения экспертов говорят о сохранении архитектурного облика памятника, основных композиционных приемов и элементов. Будут учтены и возвращены первоначальные замыслы авторов проекта, восстановленные в ходе историко-архивных исследований. Например, будет восстановлен утраченный элемент упряжи — сердечник.
— Памятник необходимо снять с постамента и доставить в специально оборудованный ремонтный цех, предусмотрены работы по замене внутреннего металлического каркаса, реставрационные работы чугунной оболочки, — отмечается в заключении экспертов.
Примечательно и то, что демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.
Памятнику вернут первоначальный, задуманный авторами темно-серый цвет, избавив от нынешнего зеленого колера, в которой его перекрасили в 2005 году.
Внешний вид постамента и его облицовка останутся прежними, а памятный курган изменится. Исторически курган имел другой вид — был уже по ширине и имел более острый угол наклона граней. Между гранями кургана и существующим гранитным парапетом ранее существовала ровная площадка. Поздняя металлическая ограда кургана не изменится планируется лишь ее демонтаж и ремонт.
Существующие инженерные системы: автополив для кургана, водоотведение с территории, с устройством дождеприемных колодцев, электроосвещение и архитектурная подсветка — будут заменены на более современные.
Будет установлено видеонаблюдение.
Салават Юлаев — народный герой башкирского народа, воин-поэт, борец за права народа. Первые сборники сказаний и песен о его подвигах появились в XIX веке, тогда же началась Всероссийская популяризация башкирского героя.
Идеи о создании монументальной пропаганды на видных местах города, в форме памятников борцам со старым, царским, режимом, а также их предшественникам, были сказаны еще 1918 году. В. И. Лениным.
В 1940 году в свет вышла кинокартина Якова Протазанова «Салават Юлаев» (+0). Фильм стал популярным, и об истории башкирского героя узнала вся страна, именно в это время башкирские партийные органы решают возвести Салавату Юлаеву памятник.
В 1943 году в Башкирии в эвакуации находился художник-скульптор — Сосланбек Тавасиев. Находясь в эвакуации в селе Стерлибашево в 1941 году, Тавасиев услышал напутствие, которое давал пожилой башкир молодым солдатам-новобранцам, отправляющимся на фронт: «Будьте батырами, такими же как Салават». Через год, когда Тавасиев с семьей переберется в Уфу, у него появится идея создать памятник.
Тавасиев работал над первой моделью памятника в промежуток 1941–1943 гг. Он был не единственным скульптором — В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится набросок памятника Салавату Юлаеву советского скульптора Ивана Ефимова. Его идея выполнена в более приземленном характере, и не похожа на динамичный и героический образ, созданный Тавасиевым. Эскиз проекта будет готов в 1943 г — эта работа станет главной в жизни скульптора.
Постамент памятника и окружающее благоустройство территории проектировал архитектор Исмагил Гайнутдинов. В 1954 году Тавасиев и Гайнутдинов установили рабочую модель памятника Салавату Юлаеву для демонстрации городской общественности.
Совет Министров РСФСР распоряжением № 1700-р от 30 апреля 1957 года предписал начать работы по строительству памятника, которые должны быть закончены к 1959 году. В 1963 году отлили статую памятника из чугуна на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде.
17 ноября 1967 года памятник Салавату Юлаеву был открыт.
За прошедшие десятилетия в облике памятника и окружающей территории
произошёл ряд изменений. Так, в настоящее время памятник имеет зеленый цвет, однако по фотографиям видно, что первоначально он был темно-серый, почти черный.
Изменилась форма кургана, и осуществлена дополнительная облицовка диким камнем со стороны реки Белой. Установлена ограда вокруг кургана.
Работы по реставрации памятника начнутся в ноябре 2024 года. На эти цели планируется выделить свыше ₽300 млн из бюджета Уфы. После реставрации уникальное сооружение примет исторически правильный вид и будет вновь радовать жителей и гостей Республики Башкортостан.