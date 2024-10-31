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Posted 31 октября, 10:05

Published 31 октября, 10:05

Modified 31 октября, 11:49

Updated 31 октября, 11:49

Памятник Салавату Юлаеву снимут с постамента для ремонта

Уфимский Салават Юлаев трещит по швам — его скоро снимут

31 октября 2024, 10:05
Фото: Светлана Мирсаева. mkset.ru.

Памятник Салавату Юлаеву снимут с постамента для ремонта

Проведение работ по сохранению культурного наследия федерального значения и демонтаж символа Башкирии планируют начать в ноябре, сообщили Mkset эксперты. Редакция подробно рассказывает, почему работы необходимо провести в ближайшее время.

Памятник Салавату Юлаеву — самый узнаваемый символ Башкирии. Он изображен на государственном гербе Республики Башкортостан. Всех туристов, въезжающих в столицу Башкирии, встречает батыр на коне. Это, пожалуй, самое посещаемое место Уфы, сюда привозят гостей, возлагают цветы молодожены и официальные делегации. Здесь снято множество фото и видео и здесь любят гулять жители города.

В Уфе ранее был создан Наблюдательный совет при Башкультнаследии по вопросу сохранения (реставрации) памятника Салавату Юлаеву. Недавно его обновили и сегодня в новом варианте пройдет первое заседание. В Наблюдательный совет вошли известные общественники, журналисты, специалисты по скульптуре, строительству, архитектуре, археологии и др. В частности в расширенный состав совета вошел российский скульптор Салават Щербаков. Их задачей является контроль всех этапов работ реставрации памятника.

Уфа сегодняУфа сегодня
Уфа сегодня. Фото: Светлана Мирсаева. mkset.ru

Памятник Салавату Юлаеву демонтируют на ремонт

Государственная историко-культурная экспертиза памятника Салавату Юлаеву была выполнена экспертной комиссией под руководством председателя экспертной комиссии Дарьи Зайцевой Дарьи — государственного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы, искусствоведа из Санкт-Петербурга. Ответственный секретарь экспертной комиссии Александр Быков — эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, архитектор. Член экспертной комиссии Алексей Хорликов — эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, искусствовед. Государственная историко-культурная экспертиза была проведена в в первой декаде октября, она заняла неделю.

Памятник Салавату Юлаеву в аварийном состоянии

Вывод именитых экспертов: под воздействием внешних факторов скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии.

По мнению экспертов:

Наблюдается расхождение элементов отливки, из-за чего швы скульптуры утратили герметичность, что влечет за собой дальнейшее разрушение металла. Присутствуют многочисленные литьевые дефекты чугунной декоративной облицовки: непроливы, каверны, трещины чугунных отливок.

В нижней части левой передней ноги коня имеется трещина. Лакокрасочное
покрытие утратило целостность, полностью деструктировано и имеет
разновременные подкраски, а поздняя покраска в темно-зеленый цвет, не соответствует историческому решению. Утрачен декоративный медальон, украшающий упряжь коня. В местах утрат декоративного покрытия металл коррозирует. Помимо утраты лакокрасочного покрытия, имеются расхождения швов и горизонтальные трещины на боковых гранях. Несущий металлический каркас имеет общее коррозионное повреждение металлических элементов с величиной локального поражения до 50%.

В местах крепления внешней чугунной облицовки к внутреннему металлическому каркасу, отсутствуют болты в предусмотренных для их установки отверстиях. При этом состояние болтов не позволяет производить их последующую затяжку без возможного повреждения (прикипание болтов и гаек).

Памятник Салавату Юлаеву съезжает в реку?

Есть отслоение и смещение гранитных плит постамента, имеются треснувшие плиты, отколотые фрагменты, масштабные потёртости. Перед лицевой гранью постамента вымыто основание. В подземной части выявлены обильное биопоражение бетона, в подземной части постамента обильное биопоражение бетона на 50 см в глубину. Наблюдается просадки ребер кургана, разрушение клеящих слоев декоративного навала камней и их разрушение (выветривание).

Памятник Салавату Юлаеву снимут на ремонтПамятник Салавату Юлаеву снимут на ремонт
Памятник Салавату Юлаеву разрушаетсяПамятник Салавату Юлаеву разрушается
Когда будут ремонтировать памятник Салавату ЮлаевуКогда будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву
Разрушение памятника Салавату ЮлаевуРазрушение памятника Салавату Юлаеву
Памятник Салавату Юлаеву снимут на ремонт. Фото: Заключение государственной историко-культурной экспертизы

Работы по реставрации памятника Салавату Юлаеву

Проектные решения экспертов говорят о сохранении архитектурного облика памятника, основных композиционных приемов и элементов. Будут учтены и возвращены первоначальные замыслы авторов проекта, восстановленные в ходе историко-архивных исследований. Например, будет восстановлен утраченный элемент упряжи — сердечник.

— Памятник необходимо снять с постамента и доставить в специально оборудованный ремонтный цех, предусмотрены работы по замене внутреннего металлического каркаса, реставрационные работы чугунной оболочки, — отмечается в заключении экспертов.

Примечательно и то, что демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.

Демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.Демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.
Демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.Демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.
Демонтаж скульптуры будет производится частями с учетом исторических фотографий процесса первоначального монтажа.. Фото: Заключение государственной историко-культурной экспертизы

Памятнику вернут первоначальный, задуманный авторами темно-серый цвет, избавив от нынешнего зеленого колера, в которой его перекрасили в 2005 году.

Внешний вид постамента и его облицовка останутся прежними, а памятный курган изменится. Исторически курган имел другой вид — был уже по ширине и имел более острый угол наклона граней. Между гранями кургана и существующим гранитным парапетом ранее существовала ровная площадка. Поздняя металлическая ограда кургана не изменится планируется лишь ее демонтаж и ремонт.

Существующие инженерные системы: автополив для кургана, водоотведение с территории, с устройством дождеприемных колодцев, электроосвещение и архитектурная подсветка — будут заменены на более современные.

Будет установлено видеонаблюдение.

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История памятника Салавата Юлаева

Салават Юлаев — народный герой башкирского народа, воин-поэт, борец за права народа. Первые сборники сказаний и песен о его подвигах появились в XIX веке, тогда же началась Всероссийская популяризация башкирского героя.

Символ БашкирииСимвол Башкирии
Символ Башкирии. Фото: Светлана Мирсаева

Идеи о создании монументальной пропаганды на видных местах города, в форме памятников борцам со старым, царским, режимом, а также их предшественникам, были сказаны еще 1918 году. В. И. Лениным.

В 1940 году в свет вышла кинокартина Якова Протазанова «Салават Юлаев» (+0). Фильм стал популярным, и об истории башкирского героя узнала вся страна, именно в это время башкирские партийные органы решают возвести Салавату Юлаеву памятник.

Яков Протозанов (1881-1945), советский кинорежиссер, сценарист.Яков Протозанов (1881-1945), советский кинорежиссер, сценарист.
Яков Протозанов (1881-1945), советский кинорежиссер, сценарист.. Фото: tonb.ru, Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

В 1943 году в Башкирии в эвакуации находился художник-скульптор — Сосланбек Тавасиев. Находясь в эвакуации в селе Стерлибашево в 1941 году, Тавасиев услышал напутствие, которое давал пожилой башкир молодым солдатам-новобранцам, отправляющимся на фронт: «Будьте батырами, такими же как Салават». Через год, когда Тавасиев с семьей переберется в Уфу, у него появится идея создать памятник.

Тавасиев работал над первой моделью памятника в промежуток 1941–1943 гг. Он был не единственным скульптором — В Российском государственном архиве литературы и искусства хранится набросок памятника Салавату Юлаеву советского скульптора Ивана Ефимова. Его идея выполнена в более приземленном характере, и не похожа на динамичный и героический образ, созданный Тавасиевым. Эскиз проекта будет готов в 1943 г — эта работа станет главной в жизни скульптора.

Постамент памятника и окружающее благоустройство территории проектировал архитектор Исмагил Гайнутдинов. В 1954 году Тавасиев и Гайнутдинов установили рабочую модель памятника Салавату Юлаеву для демонстрации городской общественности.

Совет Министров РСФСР распоряжением № 1700-р от 30 апреля 1957 года предписал начать работы по строительству памятника, которые должны быть закончены к 1959 году. В 1963 году отлили статую памятника из чугуна на заводе «Монументскульптура» в Ленинграде.

Как создавали памятник Салавату ЮлаевуКак создавали памятник Салавату Юлаеву
Кто скульптор памятника Салавату ЮлаевуКто скульптор памятника Салавату Юлаеву
Как создавали памятник Салавату Юлаеву. Фото: Заключение государственной историко-культурной экспертизы

17 ноября 1967 года памятник Салавату Юлаеву был открыт.

Для чего ремонтировать памятник Салавату ЮЛаевуДля чего ремонтировать памятник Салавату ЮЛаеву
Как будут ремонтировать памятник Салавату ЮлаевуКак будут ремонтировать памятник Салавату Юлаеву
Для чего ремонтировать памятник Салавату ЮЛаеву. Фото: из заключение государственной историко-культурной экспертизы

За прошедшие десятилетия в облике памятника и окружающей территории
произошёл ряд изменений. Так, в настоящее время памятник имеет зеленый цвет, однако по фотографиям видно, что первоначально он был темно-серый, почти черный.
Изменилась форма кургана, и осуществлена дополнительная облицовка диким камнем со стороны реки Белой. Установлена ограда вокруг кургана.

Работы по реставрации памятника начнутся в ноябре 2024 года. На эти цели планируется выделить свыше ₽300 млн из бюджета Уфы. После реставрации уникальное сооружение примет исторически правильный вид и будет вновь радовать жителей и гостей Республики Башкортостан.

Вид памятника со стороны р.БелаяВид памятника со стороны р.Белая
Вид памятника со стороны р.Белая. Фото: Светлана Мирсаева
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