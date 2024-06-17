В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города

Как сообщал Mkset, ранее мэрия столицы региона объявила соответствующие торги. При этом проводится аукцион уже во второй раз — в марте этого года договор сорвался после победы всё того же ООО «Альбит», компанию тогда признали уклонившейся от подписания документа.