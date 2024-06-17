В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщал Mkset, ранее мэрия столицы региона объявила соответствующие торги. При этом проводится аукцион уже во второй раз — в марте этого года договор сорвался после победы всё того же ООО «Альбит», компанию тогда признали уклонившейся от подписания документа.
Согласно тексту договора, до октября 2025 года подрядчику предстоит поменять все двери, окна, а также покрытие пола в здании. В перечень работ также входит ремонт системы вентиляции и других коммуникаций, включая свет и воду. Рабочие, помимо этого, должны будут привести в порядок декоративный фасад.
Кинотеатр «Победа», по информации из открытых источников, строился в 1945–1949 годах. Здание спроектировал архитектор Семён Якшин в стиле советского неоклассицизма. Последний сеанс в кинотеатре прошёл в 2017 году, с тех пор «Победу» не эксплуатировали.