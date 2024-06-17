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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города

В Уфе за ₽235 млн начнут ремонтировать старейший кинотеатр города

17 июня 2024, 10:32
Фото: мэрия Уфы
Капитальным ремонтом здания кинотеатра «Победа» займется ООО «Альбит». Предприятие подписало с властями города контракт на ₽235,5 млн.

Как сообщал Mkset, ранее мэрия столицы региона объявила соответствующие торги. При этом проводится аукцион уже во второй раз — в марте этого года договор сорвался после победы всё того же ООО «Альбит», компанию тогда признали уклонившейся от подписания документа.

Фото: проектная документация

Согласно тексту договора, до октября 2025 года подрядчику предстоит поменять все двери, окна, а также покрытие пола в здании. В перечень работ также входит ремонт системы вентиляции и других коммуникаций, включая свет и воду. Рабочие, помимо этого, должны будут привести в порядок декоративный фасад.

Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн
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Кинотеатр «Победа», по информации из открытых источников, строился в 1945–1949 годах. Здание спроектировал архитектор Семён Якшин в стиле советского неоклассицизма. Последний сеанс в кинотеатре прошёл в 2017 году, с тех пор «Победу» не эксплуатировали.

#Уфа#Реконструкция#Благоустройство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Реставрация#Кинотеатры#Исторический памятник#Культурное наследие
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