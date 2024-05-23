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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 06:56

Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн

Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн

23 мая 2024, 06:54
Фото: скриншот Google Maps
Очередные торги на контракт по ремонту кинотеатра «Победа» объявила мэрия Уфы. Соответствующая информация размерещена на сайте Госзакупок. Начальная цена договора составляет ₽235,5 млн.

Согласно документу, подрядчику предстоит заменить двери, окна и покрытие пола. Кроме того, победитель аукциона должен будет провести электромонтажные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение и обновить фасад с декоративными элементами. Крайний срок завершения работ — октябрь 2025 года.

Фото: проектная документация
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Напомним, в марте этого года заключение контракта на ремонт старейшего кинотеатра Уфы сорвалось. Компанию-подрядчика признали отклонившейся от подписания договора.

#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Кинотеатр#Реставрация#Победа
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