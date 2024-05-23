Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн

Согласно документу, подрядчику предстоит заменить двери, окна и покрытие пола. Кроме того, победитель аукциона должен будет провести электромонтажные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение и обновить фасад с декоративными элементами. Крайний срок завершения работ — октябрь 2025 года.