Старейший кинотеатр Уфы отремонтируют за ₽235 млн

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Согласно документу, подрядчику предстоит заменить двери, окна и покрытие пола. Кроме того, победитель аукциона должен будет провести электромонтажные работы, отремонтировать отопление, вентиляцию, водоснабжение и обновить фасад с декоративными элементами. Крайний срок завершения работ — октябрь 2025 года.
Напомним, в марте этого года заключение контракта на ремонт старейшего кинотеатра Уфы сорвалось. Компанию-подрядчика признали отклонившейся от подписания договора.