Дом Довлатова в Уфе освежат

В арке во дворе дома №56 на улице Гоголя, известном как двор Довлатова, в конце июля 2024 года началась масштабная реставрация. Неизменная «серая» краска, которая уже стала символом обновления, закрашивает граффити с цитатами из произведений Сергея Довлатова. Местные власти уверяют, что это временная мера — в будущем здесь вновь появятся яркие изображения и вдохновляющие слова.