Дом Довлатова в Уфе освежат

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В арке во дворе дома №56 на улице Гоголя, известном как двор Довлатова, в конце июля 2024 года началась масштабная реставрация. Неизменная «серая» краска, которая уже стала символом обновления, закрашивает граффити с цитатами из произведений Сергея Довлатова. Местные власти уверяют, что это временная мера — в будущем здесь вновь появятся яркие изображения и вдохновляющие слова.
— Ведется реставрация арочного пространства для последующего нанесения граффити в довлатовской тематике, — уточнили в администрации Ленинского района.
Художник Олег Кайбышев, создавший граффити, подтвердил эту информацию. Он рассказал, что арка «преобразится» к лучшему. Местные жители активно обсуждают происходящее в социальных сетях.
— До приезда в Уфу мечтал попасть в этот дворик, так как читал Довлатова. Когда приехал и посмотрел радости не было предела. А теперь у страны, видимо, курс на «форсированую депрессизацию»
— Да, как-то грубо, некрасиво закрасили. Будем надеяться, под реставрацию стен, и потом восстановят.
— Серая краска? Надеюсь, это только временно! Хочется видеть яркие цвета и творчество на стенах!
— Я всегда любил этот двор. Жду с нетерпением обновлений, — делятся мнениями люди в соцсетях.
Тем не менее, уфимцы уверены: после завершения работ их любимая достопримечательность вновь станет местом притяжения для жителей и туристов.