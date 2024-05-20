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Published Сегодня, 08:12

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Updated Сегодня, 08:15

В Уфе сносят столетний дом

В Уфе сносят столетний дом

20 мая 2024, 08:12
Фото: Google Maps
Власти Уфы изъяли в пользу муниципалитета два дома. Соответствующие документы опубликованы на сайте Управления земельных и имущественных отношений города.

Так, в муниципальную собственность была передана постройка по улице Зенцова, 85/2, в районе «Красинского рынка». Как гласят данные из открытых источников, восьмиквартирный жилой дом был возведен в 1928 году. В 2019 году его признали аварийным и начали расселять. Уфимские власти реставрировать дом не намерены, в скором времени его планируют снести. Ранее в пользу города был, в частности, изъят также соседний «Дом Савельева».

Отметим, сейчас квартал застраивает «БСК Реал-эстейт». Предприятие принадлежит членам семьи бизнесмена и экс-депутата Горсовета Александра Баутского.

В Уфе расселяют жителей аварийного барака
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В документе управления также говорится об изъятии двухэтажного барака по Черниковской, 37, построенного в 1956 году. Ранее он был признан аварийным. В квартале также планируется комплексное развитие.

На днях в центре Уфы под реконструкцию был изъят «Дом Берга» — старейшее здание на улице Пушкина. Здание является объектом культурного наследия.

#Общество#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэрия#Снос#Расселение#Реставрация#Аварийный дом#Историческая застройка
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