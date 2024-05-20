В Уфе сносят столетний дом

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Так, в муниципальную собственность была передана постройка по улице Зенцова, 85/2, в районе «Красинского рынка». Как гласят данные из открытых источников, восьмиквартирный жилой дом был возведен в 1928 году. В 2019 году его признали аварийным и начали расселять. Уфимские власти реставрировать дом не намерены, в скором времени его планируют снести. Ранее в пользу города был, в частности, изъят также соседний «Дом Савельева».
Отметим, сейчас квартал застраивает «БСК Реал-эстейт». Предприятие принадлежит членам семьи бизнесмена и экс-депутата Горсовета Александра Баутского.
В документе управления также говорится об изъятии двухэтажного барака по Черниковской, 37, построенного в 1956 году. Ранее он был признан аварийным. В квартале также планируется комплексное развитие.
На днях в центре Уфы под реконструкцию был изъят «Дом Берга» — старейшее здание на улице Пушкина. Здание является объектом культурного наследия.