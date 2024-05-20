В Уфе сносят столетний дом

Так, в муниципальную собственность была передана постройка по улице Зенцова, 85/2, в районе «Красинского рынка». Как гласят данные из открытых источников, восьмиквартирный жилой дом был возведен в 1928 году. В 2019 году его признали аварийным и начали расселять. Уфимские власти реставрировать дом не намерены, в скором времени его планируют снести. Ранее в пользу города был, в частности, изъят также соседний «Дом Савельева».