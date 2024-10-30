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Преступник

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Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Настойчивый вор получил ₽15 млн
2 октября, 17:05
Бандитские разборки в Уфе дошли до суда
1 октября, 13:52
Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге
30 сентября, 20:06
Убийце уфимской чиновницы скостили срок
27 сентября, 16:39
Юные пинкертоны оказали услугу полиции
18 сентября, 11:14
Опасного преступника задержали в Уфе
16 августа, 09:59
В аэропорту Уфы задержали преступника
9 июля, 07:02
Жителя Башкирии будут судить за жестокое убийство незнакомца
Преступника поймали, когда тот напился алкоголем в магазине.
5 марта, 07:11
2019
Бизнесмены Башкирии могут пожаловаться на оборотней в погонах из МВД и ФСБ
Для этого заработала специальная онлайн-площадка.
30 ноября 2019, 06:03
В Башкирии вооруженная до зубов банда два года терроризировала бизнесменов
Преступники были основательно вооружены: десятки единиц огнестрельного оружия, сотни патронов, гранаты.
21 февраля 2019, 10:48
2018
После избиения в полиции уфимцу удалили селезенку, а коп-мучитель подался в бега
Полицейских приговорили к 7 годам тюрьмы каждого, один из них до сих пор в бегах.
21 декабря 2018, 10:00
Уфимца осудят за массовую подделку дипломов
Мужчина признал свою вину.
9 июля 2018, 05:23
В Башкирии депутат организовал незаконную добычу песка
За ущерб в сумме более 10 миллионов рублей ему грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса.
5 июля 2018, 04:58
В Уфе осудили банду черных риэлторов-убийц
Преступники получили от 3 до 18 лет лишения свободы.
29 июня 2018, 09:35
2017
В Башкирии члены крупной преступной группировки пойдут под суд
Мужчины крали автомобили и подделывали номера.
21 сентября 2017, 10:01

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