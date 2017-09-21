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В Башкирии члены крупной преступной группировки пойдут под суд

21 сентября 2017, 15:01
Мужчины крали автомобили и подделывали номера.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении участников группировки. Выяснилось, что в мае прошлого года уже не единожды сидевший мужчина организовал преступную группу. Вместе с сообщниками совершил 13 преступлений в Уфе и Благовещенск, Караидельском, Бирском и Кушнаренковском районах.

Во время своей незаконной деятельности они украли автомобили «УАЗ», «ВАЗ», «Chevrolet», скот, лодочные моторы, строительную технику общей стоимостью свыше 3,8 миллионов рублей. Чтобы их не поймали, пришлось использовать автомобиль с поддельным номером.

Всю выручку за продажу краденных вещей они разделили между собой. В сентябре прошлого года сотрудники полиции нашли виновных в серии краж. Сейчас уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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