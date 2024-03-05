Жителя Башкирии будут судить за жестокое убийство незнакомца

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
В Куюргазинском районе Башкирии местный житель зарубил топором 65-летнего мужчину, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Преступление 47-летний обвиняемый совершил 26 февраля. Пьяный мужчина явился в дом к незнакомому человеку и нанес ему три удара топором по голове, а затем скрылся. По версии следствия, никаких явных мотивов для совершения убийства у мужчины не было.
С места преступления подозреваемый отправился в продуктовый магазин, где открыл бутылку алкоголя с прилавка и не смог расплатиться. Уже в отделе полиции, спустя три дня после задержания, преступник сознался в убийстве.
«Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении. В настоящее время с ним проведены первоначальные следственные действия, назначен комплекс судебных экспертиз, на время расследования ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает Следком.