Жителя Башкирии будут судить за жестокое убийство незнакомца

Преступление 47-летний обвиняемый совершил 26 февраля. Пьяный мужчина явился в дом к незнакомому человеку и нанес ему три удара топором по голове, а затем скрылся. По версии следствия, никаких явных мотивов для совершения убийства у мужчины не было.