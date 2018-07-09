mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимца осудят за массовую подделку дипломов

9 июля 2018, 10:23
Мужчина признал свою вину.

Бывший руководитель одного из столичных центров профессиональной подготовки за «деньги мимо кассы» изготовил полтора десятка свидетельств о том, что рабочие нескольких уфимских строительных фирм прошли специальную подготовку.

Но использовать незаконно полученные деньги, а это порядка 50 тысяч рублей, у теперь уже бывшего руководителя учебного заведения не получится. Мужчину задержали и завели на него два уголовных дела: за коммерческий подкуп и за подделку документов. В ближайшее время начнется суд.

Материалы по теме
За продажу дипломов без экзаменов ректор коммерческого вуза заплатит 1,5 млн рублейВ Уфе заблокируют сайты по продаже липовых дипломов об образованииВ России могут запретить рекламу «курсовых и дипломных работ на заказ»
#Новости#Уголовное дело#Преступник#Суд#Марат Гареев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48