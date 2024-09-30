mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 20:06

Published 30 сентября, 20:06

Modified 30 сентября, 21:49

Updated 30 сентября, 21:49

Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге

Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге

30 сентября 2024, 20:06
Фото: МВД
Транспортные полицейские остановили находящегося в розыске жителя башкирской столицы — сообщили Mkset в пресс-службе управления МВД.

Преступник пытался сесть на поезд «Москва — Владивосток» на вокзале Екатеринбурга и был задержан по ориентировке. Известно, что с 33-летний мужчина разыскивался правоохранителями за кражу денег с банковской карты.

Заседание по его делу должно было состояться ещё 26 августа, однако своё обязательство явиться в суд злоумышленник не выполнил и пустился в бега. Как признался сам уфимец, из Свердловской области он хотел доехать до Нижнего Новгорода.

Отметим, что фигурантом уголовного дела мужчина становится не впервые — в 2022 году он поплся на незаконном обороте запрещённых веществ.

Забрал деньги — получил срок: обман башкирской бабушки вышел боком курьеру
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор мошеннику, от действий которого пострадала пожилая женщина.

Читайте также:
Многодетная мать погубила малышей в БашкирииУфимский хакер пойдёт под судВице-премьеру Башкирии грозит «Лефортово»
#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Кража#Россия#Дороги#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Мошенник#Задержание#Салават#Преступник#Розыск#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Свердловская область#Екатеринбург#Белебей#Нижний Новгород#Мелеуз#Инциденты#Банковская карта
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика