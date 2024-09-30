Опасного преступника из Уфы задержали в Екатеринбурге

Posted 30 сентября, 20:06
Published 30 сентября, 20:06
Modified 30 сентября, 21:49
Updated 30 сентября, 21:49
Преступник пытался сесть на поезд «Москва — Владивосток» на вокзале Екатеринбурга и был задержан по ориентировке. Известно, что с 33-летний мужчина разыскивался правоохранителями за кражу денег с банковской карты.
Заседание по его делу должно было состояться ещё 26 августа, однако своё обязательство явиться в суд злоумышленник не выполнил и пустился в бега. Как признался сам уфимец, из Свердловской области он хотел доехать до Нижнего Новгорода.
Отметим, что фигурантом уголовного дела мужчина становится не впервые — в 2022 году он поплся на незаконном обороте запрещённых веществ.
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