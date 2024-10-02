Настойчивый вор получил ₽15 млн

Posted 2 октября, 17:05
Published 2 октября, 17:05
Modified 2 октября, 17:07
Updated 2 октября, 17:07
Оперативники задержали в Волгограде по подозрению в серии краж из банкоматов 41-летнего жителя Республики Башкортостан. Полиция считает, что мужчина, ранее судимый уже 15 раз, причастен к преступлениям, которые были совершены в Челябинской области. Целью злоумышленника были наличные из банкоматов, остановленные в торговых точках. Житель Башкирии успешно обокрал аппараты в городах Аш и Миасс. Не исключено, что жертвами его преступлений стали банкоматы и в других городах России.
— Житель Башкирии ночью через окно пробрался в помещение рядом с супермаркетом, где стоял банкомат. В течение пяти часов мужчина ломал двери и стены, которые отделяли его от аппарата с наличными. После того как он добрался до хранилища и вскрыл его, злоумышленник смог похитить приблизительно 9 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области. — Следующей жертвой его преступных деяний стал банкомат, находившийся в пункте приема платежей в городе Миасс. В результате этого нападения он завладел почти 5 миллионами рублей.
Рецидивиста из Башкирии отправили под стражу. Теперь оперативники идут по следу его перемещений по стране в поисках новых криминальных эпизодов биографии мужчины.
Ранее Mkset сообщал о том, что остронуждающийся в деньгах мужчина обокрал в Башкирии ларек шаурмы. Как оказалось, мужчине было остро необходимо посетить алкомаркет.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]