Настойчивый вор получил ₽15 млн

— Житель Башкирии ночью через окно пробрался в помещение рядом с супермаркетом, где стоял банкомат. В течение пяти часов мужчина ломал двери и стены, которые отделяли его от аппарата с наличными. После того как он добрался до хранилища и вскрыл его, злоумышленник смог похитить приблизительно 9 миллионов рублей, — сообщает пресс-служба МВД по Челябинской области. — Следующей жертвой его преступных деяний стал банкомат, находившийся в пункте приема платежей в городе Миасс. В результате этого нападения он завладел почти 5 миллионами рублей.



Рецидивиста из Башкирии отправили под стражу. Теперь оперативники идут по следу его перемещений по стране в поисках новых криминальных эпизодов биографии мужчины.



Ранее Mkset сообщал о том, что остронуждающийся в деньгах мужчина обокрал в Башкирии ларек шаурмы. Как оказалось, мужчине было остро необходимо посетить алкомаркет.