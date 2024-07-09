В аэропорту Уфы задержали преступника

По ней своих ₽100 000 лишилась пенсионерка из города Октябрьский. Ей поступил звонок от «адвоката» дочери, которой якобы нужно откупиться от преследование за ДТП с пострадавшим. «Выкуп» и забрала у обманутой жительницы Башкирии иностранка.