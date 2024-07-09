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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:05

В аэропорту Уфы задержали преступника

В аэропорту Уфы задержали преступника

9 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Курьер мошенников пыталась улететь на самолете, сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

24-летнюю гражданку одной стран СНГ задержали в аэропорту Уфы по подозрению в соучастии в мошенничестве. Как считают в полиции, девушка причастна к реализации уже ставшей банальной схемы обмана «Ваш родственник попал в ДТП».

По ней своих ₽100 000 лишилась пенсионерка из города Октябрьский. Ей поступил звонок от «адвоката» дочери, которой якобы нужно откупиться от преследование за ДТП с пострадавшим. «Выкуп» и забрала у обманутой жительницы Башкирии иностранка.

Сейчас подозреваемую в мошенничестве допрашивают. Девушка рассказала, как стала участницей криминальной схемы. Ее через Telegram нанял анонимный работодатель на должность курьера. За каждую доставку сулили ₽5 000. Теперь УК РФ сулит иностранке судимость за мошенничество.

Видео: МВД РБ

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