mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии депутат организовал незаконную добычу песка

5 июля 2018, 09:58
За ущерб в сумме более 10 миллионов рублей ему грозит ответственность по двум статьям уголовного кодекса.

По версии следствия в 2016 году депутат из Стерлитамакского района Башкирии взял в аренду земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственных работ. Но вместо того, чтобы выращивать картофель с помидорами и прочими овощами, слуга народа запустил добычу народных недр в виде песка.

Добытую песчано-гравийную смесь депутат продавал через различные частные предприятия по всей Башкирии. В итоге природе родного края причинен ущерб в сумме более 10 миллионов рублей.

- В отношении депутата возбудили уголовное дело по статьям за незаконное предпринимательство и кражу в особо крупном размере, – рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России.

Материалы по теме
В Башкирии на 22-летнего мужчину завели уголовное дело за сыр и шоколадБывший дознаватель из Уфы заявила об уголовном преследованииВ мэрии Уфы прокомментировали новое уголовное дело о 200 миллионах рублей
#Новости#Уголовное дело#Депутат#Преступник#Кража#Марат Гареев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48