В Уфе осудили банду черных риэлторов-убийц

Спустя год преступники похитили жителя Уфы, собственника двухкомнатной квартиры в Инорсе, увезли в сторону Белорецка. Пленнику удалось сбежать из квартиры, где его держали. Но, к несчастью, его поймали и убили, а тело выбросили в овраг.