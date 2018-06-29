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В Уфе осудили банду черных риэлторов-убийц

29 июня 2018, 14:35
Преступники получили от 3 до 18 лет лишения свободы.

Похождения преступников начались в конце 2014 года, когда один из бандитов по поддельным документам продал долю в квартире, принадлежащую собственному брату.

Спустя год преступники похитили жителя Уфы, собственника двухкомнатной квартиры в Инорсе, увезли в сторону Белорецка. Пленнику удалось сбежать из квартиры, где его держали. Но, к несчастью, его поймали и убили, а тело выбросили в овраг.

Один из черных риэлторов оказался внешне похожим на убитого – он пытался продать от имени жертвы его квартиру. Но бдительный работник Росреестра остановил сделку, когда мошенник не смог нормально подделать чужую подпись.

Помимо квартирных махинаций, преступники в 2014-2015 годах похитили из банкомата 55 тысяч рублей и по чужому утерянному паспорту оформили кредит на сумму 25 тысяч рублей.

Основные фигуранты уголовного дела получили сроки от 3,5 до 18 лет тюрьмы. Подельники получили условные трехлетние сроки. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

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