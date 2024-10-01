Бандитские разборки в Уфе дошли до суда

После совершения преступления обвиняемый покинул Россию и уехал в Грузию, где сменил имя и фамилию, получив новые документы. Далее он снова вернулся в Россию где обосновался в Смоленской области, женившись на местной жительнице и взяв её фамилию. Однако в 2019 году он был осужден за похищение человека и разбой.