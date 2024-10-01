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Posted 1 октября, 13:52

Published 1 октября, 13:52

Modified 1 октября, 17:14

Updated 1 октября, 17:14

Бандитские разборки в Уфе дошли до суда

Бандитские разборки в Уфе дошли до суда

1 октября 2024, 13:52
Фото: Прокуратура РБ
Сюжет
Башкирия
Наконец-то завершено расследование убийства 28-летней давности, сообщает прокуратура Республики Башкортостан во вторник, 1 октября.

Как стало известно, в апреле 1996 года во дворе дома на улице Комсомольской разгорелся конфликт между двумя группами мужчин. В результате словесной перепалки дело дошло до драки, в ходе которой один из участников, житель Свердловской области, произвел несколько выстрелов из пистолета. Один из мужчин получил смертельное ранение и скончался на месте.

После совершения преступления обвиняемый покинул Россию и уехал в Грузию, где сменил имя и фамилию, получив новые документы. Далее он снова вернулся в Россию где обосновался в Смоленской области, женившись на местной жительнице и взяв её фамилию. Однако в 2019 году он был осужден за похищение человека и разбой.

— Следователи совместно с оперативниками МВД провели анализ материалов дела и проверили лиц, ранее отбывавших наказание. В ходе проверки удалось установить антропометрическое сходство разыскиваемого с осужденным за разбойное нападение. Свидетели подтвердили личность обвиняемого, и он признался в содеянном, — сообщает пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Теперь уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Аэропорт Уфы стал местом преступления
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