Юные пинкертоны оказали услугу полиции

Posted 18 сентября, 11:14
Published 18 сентября, 11:14
Modified 18 сентября, 11:47
Updated 18 сентября, 11:47
На утреннем оперативном совещании в Отделе МВД России по городу Нефтекамску начальник полковник полиции Радик Насыров вручил благодарности ученикам местных школ за их смелые действия в расследовании кражи.
Все началось с того, что на спортивной площадке возле дома по улице Карцева в Нефтекамске неизвестный похитил школьный рюкзак, в котором находились сотовый телефон и ключи от квартиры. Факт был зарегистрирован в дежурной части полиции, но установить подозреваемого сразу не удалось.
Спустя несколько дней трое младшеклассников — ученики 3-го и 4-го классов — катались на велосипедах по городу и заметили знакомый рюкзак на плечах незнакомого взрослого мужчины. Не растерявшись, ребята решили проследить за ним. Они позвонили своим родителям, которые оказались сотрудниками полиции. Мальчики четко объяснили ситуацию и направление движения подозреваемого.
Один из юных детективов оставался на связи с отцом — старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Под его руководством ребята продолжали наблюдение до тех пор, пока родители не собрались возле дома, куда вошел преследуемый.
Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, выяснилось, что мужчина действительно похитил рюкзак. В его квартире были обнаружены ключи от квартиры потерпевшего. Признаваясь в краже, задержанный заявил, что сотовый телефон якобы потерял.
В отношении неоднократно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».