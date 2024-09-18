Юные пинкертоны оказали услугу полиции

Все началось с того, что на спортивной площадке возле дома по улице Карцева в Нефтекамске неизвестный похитил школьный рюкзак, в котором находились сотовый телефон и ключи от квартиры. Факт был зарегистрирован в дежурной части полиции, но установить подозреваемого сразу не удалось.