mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 11:14

Published 18 сентября, 11:14

Modified 18 сентября, 11:47

Updated 18 сентября, 11:47

Младшеклассники выследили преступника в Башкирии

Юные пинкертоны оказали услугу полиции

18 сентября 2024, 11:14
Фото: 1MI

Младшеклассники выследили преступника в Башкирии

Сюжет
Башкирия
В Нефтекамске дети не по годам проявили смелость и находчивость, сообщает в среду, 18 сентября, МВД по Башкирии.

На утреннем оперативном совещании в Отделе МВД России по городу Нефтекамску начальник полковник полиции Радик Насыров вручил благодарности ученикам местных школ за их смелые действия в расследовании кражи.

Все началось с того, что на спортивной площадке возле дома по улице Карцева в Нефтекамске неизвестный похитил школьный рюкзак, в котором находились сотовый телефон и ключи от квартиры. Факт был зарегистрирован в дежурной части полиции, но установить подозреваемого сразу не удалось.

Спустя несколько дней трое младшеклассников — ученики 3-го и 4-го классов — катались на велосипедах по городу и заметили знакомый рюкзак на плечах незнакомого взрослого мужчины. Не растерявшись, ребята решили проследить за ним. Они позвонили своим родителям, которые оказались сотрудниками полиции. Мальчики четко объяснили ситуацию и направление движения подозреваемого.

Искал работу — нашел колбасу и судимость
Узнать подробнее

Один из юных детективов оставался на связи с отцом — старшим оперуполномоченным уголовного розыска. Под его руководством ребята продолжали наблюдение до тех пор, пока родители не собрались возле дома, куда вошел преследуемый.

Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, выяснилось, что мужчина действительно похитил рюкзак. В его квартире были обнаружены ключи от квартиры потерпевшего. Признаваясь в краже, задержанный заявил, что сотовый телефон якобы потерял.

В отношении неоднократно судимого местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

Разоренная аферистами уфимка перешла на «темную сторону»
Узнать подробнее
Читайте также:
Врачи сделали грудь школьнику из УфыПолчища тараканов заполонили школу в БашкирииИнтимная проблема вызвала скандал в башкирской школе
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Дети#Башкортостан#Полиция#Кража#Россия#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Школьники#Салават#Преступник#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Расследование#Инциденты
Подпишитесь
Популярное