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Posted 30 октября, 09:40

Published 30 октября, 09:40

Modified 30 октября, 09:42

Updated 30 октября, 09:42

Вооруженный хулиган осужден в Башкирии

Стрельба в Башкирии — что это было

30 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI.

Вооруженный хулиган осужден в Башкирии

Мужчина из Кушнаренковского района получил срок за хулиганства, сообщает объединённая пресс-служба судов Башкирии в среду, 30 октября

В сентябре 2024 года суд Кушнаренковского района вынес обвинительный приговор в отношении 29-летнего жителя Башкирии. Его привлекли к уголовной отвественности за хулиганство и нарушение общественного порядка.

История местного «хулигана» началась в июне 2024 года. Находясь дома, мужчина активно ругался со своими домашними, устроив громкий скандал на всю улицу. На шум и ссору начали приходить соседи. Они стали новыми участниками конфликта, пытаясь угомонить веселую «семейку». Желая показать свою силу и привлечь еще больше внимания к себе, агрессор достал охотничье ружье и сделал два выстрела в окно, испугав соседей и своих родных. После совершенного запугивания, герой скандала решил скрыться, уйдя из дома в неизвестном направление. Чуть позже мужчина был задержан.

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— В процессе судебного разбирательства подсудимый признал свою вину и раскаялся в совершенном. В результате суд признал нарушителя закона виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. На данный момент приговор не вступил в свою силу и осужденный может обжаловать решение суда, — отметили в суде.

Ранее Mkset сообщил про местного жителя Уфы, который устроил охоту на прохожих с газовыми пистолетами.

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