Стрельба в Башкирии — что это было

История местного «хулигана» началась в июне 2024 года. Находясь дома, мужчина активно ругался со своими домашними, устроив громкий скандал на всю улицу. На шум и ссору начали приходить соседи. Они стали новыми участниками конфликта, пытаясь угомонить веселую «семейку». Желая показать свою силу и привлечь еще больше внимания к себе, агрессор достал охотничье ружье и сделал два выстрела в окно, испугав соседей и своих родных. После совершенного запугивания, герой скандала решил скрыться, уйдя из дома в неизвестном направление. Чуть позже мужчина был задержан.