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Опасного преступника задержали в Уфе

Опасного преступника задержали в Уфе

16 августа 2024, 09:59
Фото: 1MI
Мужчина, скрывавшийся от правосудия и находившийся в федеральном розыске, подозревается в совершении преступлений в Удмуртии, сообщает МВД по Удмуртской Республике.

В пятницу, 16 августа, стало известно о задержании 22-летнего жителя Республики Башкортостан, который уже имел проблемы с законом. Оперативники отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные МО МВД России «Сарапульский» по Удмуртской Республике провели успешную операцию в Уфе, где был обнаружен подозреваемый.

Следствие установило, что данный гражданин причастен к ряду преступлений на территории Удмуртии. В июне 2024 года он совершил кражу из квартиры в селе Колесниково Каракулинского района: злоумышленник разбил оконную раму и похитил подводную видеокамеру. Более того, из гаража потерпевшего он украл снего-болотоход и электроинструменты на общую сумму почти ₽300 000. Интересно, что сам транспорт задержанный спрятал всего в километре от места преступления.

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Однако это не единственные деяния молодого человека. Полицейские также установили его причастность к попытке поджога входной двери подъезда многоквартирного дома — акт хулиганства, который мог повлечь за собой серьезные последствия для жильцов. Кроме того, он запомнился угоном автомобиля «Опель Корса» в Сарапуле.

Все преступления были совершены ночью. Как выяснили оперативники, у задержанного не было постоянного места жительства; он приезжал в Удмуртию к знакомым и скрывался от правосудия после того как попал в федеральный розыск за аналогичные действия на родине.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, а подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу до дальнейшего разбирательства.

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