Опасного преступника задержали в Уфе

Следствие установило, что данный гражданин причастен к ряду преступлений на территории Удмуртии. В июне 2024 года он совершил кражу из квартиры в селе Колесниково Каракулинского района: злоумышленник разбил оконную раму и похитил подводную видеокамеру. Более того, из гаража потерпевшего он украл снего-болотоход и электроинструменты на общую сумму почти ₽300 000. Интересно, что сам транспорт задержанный спрятал всего в километре от места преступления.