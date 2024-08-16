Опасного преступника задержали в Уфе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В пятницу, 16 августа, стало известно о задержании 22-летнего жителя Республики Башкортостан, который уже имел проблемы с законом. Оперативники отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные МО МВД России «Сарапульский» по Удмуртской Республике провели успешную операцию в Уфе, где был обнаружен подозреваемый.
Следствие установило, что данный гражданин причастен к ряду преступлений на территории Удмуртии. В июне 2024 года он совершил кражу из квартиры в селе Колесниково Каракулинского района: злоумышленник разбил оконную раму и похитил подводную видеокамеру. Более того, из гаража потерпевшего он украл снего-болотоход и электроинструменты на общую сумму почти ₽300 000. Интересно, что сам транспорт задержанный спрятал всего в километре от места преступления.
Однако это не единственные деяния молодого человека. Полицейские также установили его причастность к попытке поджога входной двери подъезда многоквартирного дома — акт хулиганства, который мог повлечь за собой серьезные последствия для жильцов. Кроме того, он запомнился угоном автомобиля «Опель Корса» в Сарапуле.
Все преступления были совершены ночью. Как выяснили оперативники, у задержанного не было постоянного места жительства; он приезжал в Удмуртию к знакомым и скрывался от правосудия после того как попал в федеральный розыск за аналогичные действия на родине.
По всем фактам возбуждены уголовные дела, а подозреваемому избрана мера пресечения — заключение под стражу до дальнейшего разбирательства.