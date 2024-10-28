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Пострадавшие дети

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Октябрь
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Сентябрь
Школьник обгорел в Башкирии
30 сентября, 05:17
Июль
Более 160 человек в Башкирии пострадали от насекомых
26 июля, 16:09
«Боится гулять, не спит». Что сейчас с девочкой, в которую стреляли в Уфе
23 июля, 08:57
Расстрел детей в Уфе попал на видео
Доморощенный полуголый блюститель порядка выпустил в толпу ребят несколько пуль и сам снял весь процесс, сообщает МВД Республики Башкортостан.
22 июля, 12:31
Прокуратура заинтересовалась побегом из уфимского детдома
22 июля, 05:51
«Выдумала избиение». Воспитанница уфимского детдома покалечилась при побеге
22 июля, 05:17
Известно состояние избитой воспитанницы детдома в Уфе
22 июля, 04:50
Девочку жестоко избили в уфимском детдоме
22 июля, 04:30
Дети-байкеры разбились о стену в Башкирии
2 июля, 06:41
Июнь
Известны подробности аварии с телеведущей в Башкирии
ГАИ обнародовала подробности ДТП в Белорецком районе Башкортостана.
26 июня, 14:27
Детский парк в Уфе не смог отвертеться от штрафа за поломанную руку ребёнка
26 июня, 06:06

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