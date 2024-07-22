Девочку жестоко избили в уфимском детдоме

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
По непроверенной информации, 15-летнюю девочку госпитализировали в ночь на 22 июля — врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и грудной клетки, а также множественные гематомы.
Утверждается, что травмы наступили в результате жестокого избиения. Сама же пострадавшая находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей Городской детской клинической больницы №17. Виновник происшествия пока не установлен — пострадавшая из-за травм пока не в силах говорить с правоохранителями и давать показания.
Mkset запросил комментарий об инциденте в оперативных службах города. Как только ведомства опубликуют официальную информацию, редакция её опубликует.