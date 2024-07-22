Девочку жестоко избили в уфимском детдоме

Утверждается, что травмы наступили в результате жестокого избиения. Сама же пострадавшая находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей Городской детской клинической больницы №17. Виновник происшествия пока не установлен — пострадавшая из-за травм пока не в силах говорить с правоохранителями и давать показания.