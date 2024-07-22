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Updated Сегодня, 08:31

Девочку жестоко избили в уфимском детдоме

Девочку жестоко избили в уфимском детдоме

22 июля 2024, 04:30
Фото: 1MI
Воспитанницу детдома в Уфе доставили в больницу с тяжёлыми травмами, утверждают местные Telegram-каналы.

По непроверенной информации, 15-летнюю девочку госпитализировали в ночь на 22 июля — врачи диагностировали у пациентки черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника и грудной клетки, а также множественные гематомы.

Утверждается, что травмы наступили в результате жестокого избиения. Сама же пострадавшая находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей Городской детской клинической больницы №17. Виновник происшествия пока не установлен — пострадавшая из-за травм пока не в силах говорить с правоохранителями и давать показания.

Mkset запросил комментарий об инциденте в оперативных службах города. Как только ведомства опубликуют официальную информацию, редакция её опубликует.

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