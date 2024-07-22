Расстрел детей в Уфе попал на видео

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Уфе задержали мужчину, открывшего огонь из пневматического ружья по компании девочек. Напомним, инцидент случился в городе в минувший четверг, 18 июля.
Во время прогулки детей настигла непогода, от которой они решили укрыться под козырьком ближайшего подъезда. Пока девочки пережидали грозу, с неизвестного направления в одну из подружек попала металлическая пуля.
О том, что в неё совершили выстрел, девочка поняла не сразу — сперва почувствовала резкую боль и увидела кровь на ноге. Школьница дошла до дома, где рассказала о случившемся родителям. Бригада скорой увезла пострадавшую в больницу, где из ноги девочки извлекли снаряд. Вскоре после инцидента следователи начали проверку.
Стрелком оказался 62-летний житель соседнего дома. Задержанный объяснил, что вовсе не собирался причинять вред детям — хотел лишь припугнуть шумную компанию, но случайно попал по ребёнку. На пожилого мужчину возбудили уголовное дело.
Момент подготовки стрелка к затеянному запечатлела камера видеонаблюдения в квартире — на кадрах видно, как мужчина в одних трусах заряжает ружьё и направляется к окну. Судя по всему, девочки потревожили сон уфимца.