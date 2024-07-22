Расстрел детей в Уфе попал на видео

О том, что в неё совершили выстрел, девочка поняла не сразу — сперва почувствовала резкую боль и увидела кровь на ноге. Школьница дошла до дома, где рассказала о случившемся родителям. Бригада скорой увезла пострадавшую в больницу, где из ноги девочки извлекли снаряд. Вскоре после инцидента следователи начали проверку.