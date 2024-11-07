Пинок в лифте стал предметом криминального следствия

Напомним, что вся скандальная ситуация была запечатлена камерой лифта, где видно, как молодая семья пытается подняться домой, но из-за толкания детей и криков жены, глава семейства потерял контроль над собой. В порыве злости и нетерпения мужчина начал кричать на ребёнка, а через несколько секунд мальчик уже летел к стенке лифта от пинка отца.