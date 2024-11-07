Пинок в лифте стал предметом криминального следствия

Posted 7 ноября, 16:51
Published 7 ноября, 16:51
Modified 7 ноября, 16:53
Updated 7 ноября, 16:53
Недавняя история про агрессивного отца в лифте нашла свою кульминацию. Личность уфимца была установлена, а дело по жестокому обращению с ребёнком начали рассматривать в следственном отделе.
Напомним, что вся скандальная ситуация была запечатлена камерой лифта, где видно, как молодая семья пытается подняться домой, но из-за толкания детей и криков жены, глава семейства потерял контроль над собой. В порыве злости и нетерпения мужчина начал кричать на ребёнка, а через несколько секунд мальчик уже летел к стенке лифта от пинка отца.
Получив на руки видео с жестоким обращением с несовершеннолетним, следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал проверку семьи. В итоге было заведено уголовное дело в отношении мужчины за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за жестокое обращение с сыном.
— На данный момент идет следствие, в ходе которого установят полную картину произошедшего и будут собраны все нужные доказательства, — отмечают в СК РБ.
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