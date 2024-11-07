mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 ноября, 16:51

Published 7 ноября, 16:51

Modified 7 ноября, 16:53

Updated 7 ноября, 16:53

На ударившего сына уфимца завели уголовное дело

Пинок в лифте стал предметом криминального следствия

7 ноября 2024, 16:51
Фото: Изображение Midjourney.

На ударившего сына уфимца завели уголовное дело

Отец, пнувший своего ребенка в стенку лифта, будет наказан, сообщила пресс-служба следственного управления по РБ в четверг, 7 ноября.

Недавняя история про агрессивного отца в лифте нашла свою кульминацию. Личность уфимца была установлена, а дело по жестокому обращению с ребёнком начали рассматривать в следственном отделе.

Напомним, что вся скандальная ситуация была запечатлена камерой лифта, где видно, как молодая семья пытается подняться домой, но из-за толкания детей и криков жены, глава семейства потерял контроль над собой. В порыве злости и нетерпения мужчина начал кричать на ребёнка, а через несколько секунд мальчик уже летел к стенке лифта от пинка отца.

Получив на руки видео с жестоким обращением с несовершеннолетним, следственный отдел по Октябрьскому району Уфы начал проверку семьи. В итоге было заведено уголовное дело в отношении мужчины за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а также за жестокое обращение с сыном.

Педофил-рецидивист три года насиловал детей в Башкортостане
Узнать подробнее
— На данный момент идет следствие, в ходе которого установят полную картину произошедшего и будут собраны все нужные доказательства, — отмечают в СК РБ.

 

Недавно Mkset сообщил про унизительное отношение к школьникам со стороны преподавателя начальных классов в Уфе.

Читайте также:
Ребенок выпал из окна многоэтажки в УфеГенерал устроил переполох в ночном клубе СтерлитамакаУфимского буйного отца отправили под арест
#Яна Соболева#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Россия#Несовершеннолетние#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Жестокое обращение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Лифт#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Несовершеннолетний#Следственный комитет#Жестокость#Пострадавшие дети#СК РБ#Камера наблюдения#СК Башкирии#Камера видеонаблюдения#Следственный комитет РФ#Несовершеннолетний ребенок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика