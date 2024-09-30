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Posted 30 сентября, 05:17

Published 30 сентября, 05:17

Modified 30 сентября, 07:35

Updated 30 сентября, 07:35

Школьник обгорел в Башкирии

Школьник обгорел в Башкирии

30 сентября 2024, 05:17
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В результате неосторожного обращения с огнем 14-летний мальчик получил серьезные ожоги, сообщает в понедельник, 30 сентября, МЧС Башкортостана.

В деревне Калмиябаш Калтасинского района Башкортостана, 14-летний мальчик, пытаясь сжечь мусор, получил ожоги кисти левой руки и обеих нижних конечностей, что составило 20% от поверхности его тела. Пострадавший был срочно госпитализирован в местную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Пожар был потушен до прибытия пожарной охраны. Дознаватель МЧС России проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Эксперт в области пожарной безопасности Николай Петров отметил: «Молодежь часто недооценивает опасности, связанные с огнем. Важно проводить профилактические беседы и обучать детей основам безопасного обращения с огнем».

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